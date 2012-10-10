به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی «رویش» پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره، فیلم «کنترل» را به عنوان یکی از 20 فیلم کوتاهی که در بخش مسابقه روی پرده می‌روند، انتخاب کرده است.

این فیلم کاری از محمد هادی امینی و بر اساس فیلم نامه ای از نادر ساعی ور است که با تهیه کنندگی حوزه هنری آذربایجان شرقی در تبریز ساخته شده است.

کنترل داستانی اجتماعی است که به روابط، اتفاقات و چالش های میان یک پدر و پسر در حین سفر کوتاهشان برای انجام ماموریت کاری می پردازد که همزمان یک داستان فرعی نیز در کنار موضوع اصلی روایت می شود.

فیلم کوتاه کنترل در جنگلهای ارسباران و محوطه های پوشیده از برف کلیبر فیلمبرداری و در مدت زمان 20 دقیقه، برای پخش آماده شده است.

صنعت پرورش شترمرغ در آذرشهر توسعه می یابد



فرماندار آذرشهر گفت: توسعه صنعت پرورش شتر مرغ در این شهرستان می تواند بخشی از نیازهای پروتئینی جامعه را تامین کند.

اسماعیل آذریان بعد از ظهر امروز چهارشنبه در بازید از واحد پرورش شتر مرغ آذرشهر افزود: تولیدات و همه فرآورده های پرورش شتر مرغ به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .



وی اضافه کرد: فرآورده های پرورش شتر مرغ از مناسبترین و مقوی ترین مواد غذایی است که لازم است فرهنگ استفاده از گوشت و تخم شترمرغ ترویج و نهادینه شود.



اجرای طرح هادی در 7 روستای شهرستان اسکو



فرماندار شهرستان اسکو گفت: با اختصاص بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعتبار، طرح های هادی برای بیش از 7 روستا در شهرستان اسکو به مرحله اجرا در می آید.



اصغر آثری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از نحوه اجرای طرح های هادی در روستاهای گمیچی و آق گنبد از اجرای مطلوب این طرح ها در روستا های بخش مرکزی و ایلخچی خبر داد و گفت : از این مقدار اعتبار مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار جذب شده و مابقی نیز تا پایان سال مالی 92 جذب خواهند شد .



فرماندار شهرستان اسکو همچنین از اجرای سنگ فرش و کانال کشی برای روستاهای قشلاق و مجارشین خبر داد و گفت : هزینه اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی بوده و برای آن مبلغ 160 میلیون تومان هزینه می شود .



طراحی طرح تقرب پروازی و نصب چراغهای پاپی باند دوم (30 چپ) فرودگاه بین المللی تبریز



طراحی طرح تقرب پروازی توسط کارشناسان مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور و نصب چراغهای papi بانددوم (30 چپ) فرودگاه بین المللی تبریز توسط کارشناسان اداره فنی فرودگاههای استان آذربایجانشرقی ، انجام پذیرفت .



علی رستمی مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجانشرقی ظهر امروز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه طرحهای تقرب پروازی ورودی و خروجی برای باند اصلی (درحال بازسازی) طراحی شده بود ، اینک با توجه به نیاز باند دوم به طرح تقرب پروازی ، کارشناسان مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور برای استفاده از طرحهای فوق با در نظر گرفتن موانع پروازی طراحی نمودند و در حال حاضر مشکلی در این مورد در باند دوم نخواهیم داشت.



مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجانشرقی درمورد چراغهای papi نیز گفت: این چراغها در راستای افزایش دید پروازی وکمک به خلبانان درهنگام فرود ، چراغهای papi باند مذکور طی برنامه ریزی فشرده ایی و با بسیج تمام امکانات شامل نقشه برداری ، کنده کاری ، بتن ریزی و نصب چراغها انجام و با حضور هواپیمای Flight Check سازمان هواپیمایی کشوری به برج مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی تبریز تحویل گردید.