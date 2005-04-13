كانال آب بومهن جان كودك 7 ساله را گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان آتش نشاني اين حادثه عصر ديروز بين محلات شهر آباد و سياهوند اين شهرستان هنگامي به وقوع پيوست كه چندين كودك در اطراف كانال آب سرگرم بازي بودند، 2 نفر از كودكان به داخل آب افتادند كه يكي از آن ها با كمك اهالي نجات پيدا كرد اما جريان شديد آب كودك ديگر را با خود برد.

بنا بر اين گزارش طي 24 ساعت گذشته در سطح شهر تهران 37 مورد حريق و حادثه اتفاق افتاد كه 27 مورد آتش سوزي و ده حادثه مختلف ديگر بود در مجموع 2 مجروح بالغ بر 88 ميليون ريال خسارت مالي به بار آورده است.

همچنين ماموران آتش نشاني تهران علاوه بر اطفاي آتش سوزي هاي شبانه روز گذشته در سه حادثه چاه ، دو حادثه آبگرفتگي منازل ، يك حادثه آسانسور و چندين جادثه ديگر امداد رساني كرده اند.