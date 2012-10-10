شاهرخ حسنعلی زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه به خبرنگار مهر گفت: آب و هوای مناطق زلزله زده شهرستان اهر در سه روز آینده صاف تا نیمه ابری، شهرستان ورزقان کمی ابری تا نیمه ابری به تدریج ابری و در اواخر وقت با بارش باران و در اهر کمی تا نیمه ابری و بارش باران و رگبار و آذرخش شدید خواهد بود.



وی افزود: هم اکنون نیز آب و هوای مناطق زلزله زده تقریبا کمی تا نیمه ابری با بارش باران همراه است که تا اواخر هفته نیز این روال ادامه خواهد داشت.



حسنعلی زاده در پایان سخنان خود ابراز داشت: از اوایل هفته بعد و از روز شنبه، آب و هوای مناطق زلزله زده با کاهش نسبی دما مواجه خواهد بود.



پایین ترین درجه دما در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان به ترتیب پنج، دو و شش درجه سانتیگراد است.



