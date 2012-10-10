محمود نجفی سرپرست برگزاری مسابقات در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اولین دوره مسابقات کشتی جام شهدای البرز با حضور 15 استان کشور طی روزهای 27 و28 مهر ماه در کرج برگزار می شود.در این مسابقات علاوه بر حضور تیم تالار لوتوس استان البرز تیم های منتخب جوانان مازندران، کرمانشاه، خراسان رضوی، همدان، زنجان، گلستان، اصفهان، لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی، خوزستان، تهران و توابع استان تهران حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: در پایان این مسابقات به نفرات و تیم های برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

نجفی محل برگزاری این مسابقات را مجموعه ورزشی انقلاب و محل اسکان تیم ها را مهمانسرای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج اعلام کرد و گفت: امیدوارم با حضور استان های صاحب کشتی شاهد برگزاری مسابقات در سطح بالایی باشیم.

وی در پایان از حضور چهره های برتر المپیک در محل برگزاری مسابقات خبر داد و گفت: درخلال برگزاری مسابقات کادر فنی و قهرمانان کشتی ایران در محل مسابقات حضور خواهند داشت و مهمان ویژه ما خواهند بود.