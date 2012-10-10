جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی و ابراز نگرانی و اضطراب از برخورد یکدستگاه اتوبوس با ساختمان مسکونی، بلافاصله امدادگران ایستگاه 92 و 56 و نجات 10 ساعت 19 و 29 دقیقه دیروز راهی محل حادثه در تهرانپارس شدند.

وی افزود: با حضور در محل حادثه یک دستگاه اتوبوس شهری دیده می شد که به علت نامعلوم از مسیر اصلی خود خارج و پس از برخورد با یکدستگاه خورو سواری سمند و یکدستگاه موتورسیکلت که در کنار خیابان پارک شده بودند و همچنین عبور از نهر آب و پیاده رو، با دیواره های 5 واحد مسکونی به شدت برخورد کرده و صحنه هولناکی را بوجود آورده بود.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله اقدام به ایمن سازی محل کرده و آب و برق و گاز ساختمان را قطع کردند و در این میان آتش نشانان یک عابر را که در اثر برخورد با اتوبوس در دم جان سپرده بود از میان خاک و آجر به کناری کشیده و به جستجوی احتمالی افرادی که در میان اتوبوس و خرابه های خانه بودند پرداختند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به فوت راننده اتوبوس افزود: نجاتگران، راننده اتوبوس را از میان اتاق آهنین در هم پیچیده و انبوهی از خاک و آجر ناشی از برخورد با ساختمان یافتند که فوت وی از سوی امدادگران آتش نشانی تأیید شد.

وی تأکید کرد: آتش نشانان همچنین با تلاش فراوان خودرو سواری سمند و موتورسیکلت را که در اثر برخورد اتوبوس با آنها به داخل خانه ها فرو رفته و خسارت فراوانی هم دیده بودند بیرون کشیدند. نجاتگران همه قسمتهای خانه های تخریب شده را به دقت مورد بازدید و بررسی قرار دادند که خوشبختانه فردی از ساکنین منازل در آن ساعت در ساختمان حضور نداشت.آتش نشانان پس از 4 ساعت تلاش، با اطمینان از عدم وجود خطر برای سایر ساکنین به عملیات خود پایان دادند.