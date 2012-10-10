به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات علمی و فرهنگی در شصت وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، کتاب زندگینامه حرفه‌ای تعداد زیادی از دانشمندان، نویسندگان، مترجمان و ویراستاران نامی کشور را ‌منتشر کرد.

ابن سینا، ابن‌مسکویه، اخوان صفا، بابا‌افضل کاشانی، ابوالحسن بهمنیار ابن مرزبان، ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، ابومغیث حسین بن منصور حلاج، عمر خیام، جلال‌الدین محمد دوانی، حاج ملاهادی سبزواری، ابوسلیمان منطقی، عبدالرزاق لاهیجی، ابوحامد محمد غزالی، ابونصر محمد بن محمد فارابی، فخرالدین رازی، شهاب‌الدین سهروردی، قطب‌الدین شیرازی، ملاصدرا، میرداماد و نصیرالدین طوسی از این جمله‌اند.

بسیاری از کشورهای شرکت‌کننده در بزرگترین رویداد سالیانه کتاب جهان، از این فرصت برای معرفی و شناساندن نویسندگان خود بهره می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، در بخشی از غرفه انتشارات علمی و فرهنگی در این نمایشگاه، پوستر تصاویر تعدادی از نویسندگان کشورمان از جمله علامه طباطبایی، علامه حسن‌زاده آملی، رضا داوری اردکانی، جلال آل احمد، عبدالمحمد آیتی، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث، نیما یوشیج، بهاء الدین خرمشاهی و قیصر امین پور نیز دیده می‌شود.

انتشارات علمی و فرهنگی با غرفه‌ای مستقل در شصت‌ و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت حاضر شده است. در این نمایشگاه که از امروز کار خود را آغاز کرده است، بیش از 7300 غرفه از بیش از 100 کشور جهان دایر شده است. شصت ‌و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت تا 14 اکتبر ادامه دارد.