به گزارش خبرنگار مهر، محسن صیادی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مهاجرت دیرهنگام ماهیان سفید به سواحل استان، کم آبی یا بی آبی رودخانه های استان، نامناسب بودن شرایط جوی، افزایش بی سابقه گرمای هوا در تابستان و بروز سرمای شدید در فصل زمستان از دیگر عوامل کاهش سرانه صید صیادان استان است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 12 دوره آموزشی در جهت حمایت از جامعه صیادی استان برگزار شده است، گفت: همچنین 39 دوره ترویجی شامل جشن صیادی، اساسنامه تعاونی ها، خدمات بیمه ای، اهمیت آمار صید و حفاظت از ذخایر و بازدید داخل استان برای یک هزار و 288 نفر صیاد در سال گذشته برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری 10 گردهمایی، انهدام 497 فروند شناور صیادی غیرمجاز و توقیف 133 فروند شناور، کشف و ضبط 147 هزار رشته دام غیرمجاز نیز بخش دیگری از اقدامات انجام شده در این زمینه است.



مدیرکل شیلات گلستان نیز از آغاز صید ماهیان استخوانی در استان گلستان خبر داد و افزود: فصل صید از تاریخ 20 مهر آغاز شده و در 20 فروردین ماه سالجاری خاتمه می یابد.

علی اکبر پاسندی افزود: در استان تعداد یک هزار و 421 نفر صیاد وجود دارند و در قالب 21 تعاونی صیادی اقدام به صید ماهیان استخوانی می نمایند.

به گفته وی، در فصل صید سال گذشته 454 تن ماهی استخوانی و یک هزار و 202 گیلوگرم ماهی خاویاری صید شد.

پاسندی افزود: با توجه به اینکه صید ماهی برای صیادان استان اقتصادی نیست، شیلات ایران با هدف حمایت از جامعه صیادان اقدام به اجرای طرح تعدیل صیادان پره نموده و مبلغ یک میلیارد ریال به صورت بلاعوض به 40 نفر صیاد در سال 90 پرداخت نموده است.

مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی شیلات در جهت کمک به جامعه صیادی استان، گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تعداد بیش از 94 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی و خاویاری جهت بازسازی ذخایر و حفظ اشتغال صیادان به رودخانه های منتهی به دریای خزر رهاسازی شد.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی، ترویجی و گردهمایی جهت ارتقای سطح دانش فنی، تخصصی و مهارتی جامعه صیادی و رفع مشکلات آنان بخشی از اقدامات انجام شده در جهت کمک به صیادان است.