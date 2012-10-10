به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان کرمان با بیان اینکه در دو مرحله 10 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان در کرمان تحویل داده شد، اظهار داشت: باید تمامی توان خود را برای اتمام طرح مسکن مهر تا پایان دولت دهم به کارگیریم.

نجار گفت: سرعت و دقت در عمل باید در کنار هم باشد زیرا بسیار مهم است که واحدهایی که به مردم تحویل می دهیم دارای استانداردهای لازم باشند.

وی با اشاره به اثرات مثبت طرح مسکن مهر بیان داشت: این طرح زمینه خانه دار شدن افراد زیادی را در کشور فراهم کرد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین گفت: بسیاری از افراد نیز با اشتغال در این زمینه مشغول به کار شدند.

این مسئول روند ساخت مسکن مهر در کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مشکلات و موانع احتمالی موجود بر سر راه این طرح باید بررسی و به سرعت برطرف شود.

نجار یادآور شد: به منظور سرعت بخشیدن در اجرای این طرح همگی دستگاه ها از جمله گاز، آب و فاضلاب، مخابرات و برق باید همکاری لازم را به عمل آورند.