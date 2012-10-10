به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر روند شای" در تحلیلی نوشت : از سال 2001 غرب تلاش می کند تا در افغانستان تغییرات سیاسی ایجاد کند، اما زمان آن فرارسیده که آلمان و غرب بالاخره به واقعیت یعنی به شکست مفتضحانه خود در افغانستان اعتراف کنند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: حدود ده سال است که ائتلاف غرب در افغانستان حضور دارد. بعد از سقوط طالبان غرب می خواست به زعم خود دموکراسی و حقوق بشر را در افغانستان برقرار کند، اما بعدها تنها هدف غرب ایجاد پایداری در این کشور بود و بالاخره حالا این مسئله برای غربیها مطرح است که مسئولیت امنیت را به نیروهای افغانی واگذار کنند.

"فرانکفورتر روند شای" در ادامه نوشت : اما اخیرا این هدف غرب هم در افغانستان باد هوا شده است. نیروهای نظامی ایساف تمرینات مشترک خود با سربازان افغان را کاهش داده اند چرا که آن را خطری برای نیروهای خود احساس می کنند. چندی پیش نیز موسسه "هاینریش بول" آلمان اعلام کرد که قبل از برگشت ناتو از افغانستان در سال 2014 این کشور را ترک خواهد کرد. این مسئله هم یک سیگنال هشدار دهنده دیگر است.

این در حالی است که مسببین و عاملان سیاسی چنین شرایطی (غرب) در افغانستان تا امروز نمی خواهند از شکست در این کشور سخنی بگویند و در این باره چیزی بدانند. زمانی که "هارالد کوجات" یکی از مقامات بلند پایه سابق ارتش آلمان چند ماه پیش در این باره سخنی به میان آورد، به شدت مورد حمله و انتقاد قرار گرفت.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: غرب از سال 2001 همه امکانات و توان خود را به کار گرفت تا روی یکی از فقیرترین کشورهای جهان مهر خود را بزند. اما نتوانست به این هدف دست یابد و در حال حاضر تنها چیزی که مد نظر غرب است هدف ناچیز واگذاری قدرت به افغانهاست.

تنها پیامد این جنگ می تواند این باشد که روی عملیاتهای نظامی این چنینی در آینده انصراف دهیم و یا حداقل اهداف خود را به شکل واضح و شفافی در نظر بگیریم. قبل از هر چیز اعتراف به این حقیقت یعنی شکست مفتضحانه در افغانستان می تواند مفید باشد.

