به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بازده نقدی و قیمت در پایان معاملات امروز تالار شیشه ای حافظ با 186 واحد کاهش به رقم 28 هزار و 34 واحد دست یافت.

شاخص بازار اول (تالار فرعی) نیز با 199 واحد کاهش ،عدد 23 هزار و 657 واحد را ثبت کرد. در بازار دوم (تالار فرعی) اما وضعیت به شکل دیگری رقم خورد بطوریکه شاخص آن با افزایش 54 واحدی به عدد 41 هزار و 441 واحد رسید. ارزش کل معاملات امروز چهارشنبه در بازار سهام نیز به بیش از 55 میلیارد تومان اعلام شد.

در همین حال، شرکت پالایش نفت بندرعباس با 8 واحد افزایش و فولاد مبارکه اصفهان با 64 واحد کاهش تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص کل بودند.

در آخرین روز از سومین هفته مهرماه سال جاری معامله گران بازار سهام در حالی شاهد خودنمایی عرضه کنندگان نسبت به فروشندگان سهام بودند که با عرضه و کشف قیمت نخستین بار بیش از سه میلیون سهم شرکت پالایش نفت تهران، پنجمین شرکت پالایشی به جمع شرکت های بازار سرمایه پیوست.

در ماههای گذشته نیز سهام دو شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت شیراز برای اولین بار عرضه شده بودند.

اهالی تالار شیشه ای حافظ با نگاهی به تحولات مدیریتی رخ داده در سازمان خصوصی سازی ، تغییر دیدگاه در روند عرضه سهام و پیگیری بی وقفه آن را اصلی ترین نتیجه جابجایی های صورت گرفته در این نهاد اعلام می کنند.

بنا بر این گزارش، انتظار برای واگذاری سهام جدید سایر شرکتهای پالایشی وپتروشیمی در حالی ادامه دارد که طی امروز فعالان بازار سهام برای خرید اولین بار تعداد 3 میلیون و 61 هزار سهم پالایش تهران ، مبلغ 22 میلیارد و 957 میلیون و 500 هزار تومان نقدینگی اختصاص دادند.

کشف قیمت 7 هزار و 500 تومانی این شرکت 6 میلیارد و 122 میلیون تومانی که گویا با صورتهای مالی پر چالشی روبرو است، اگرچه مخالفان و موافقان مختلفی را به همراه دارد اما برای نوسان گیران در روزهای آتی قابلیت افزایش خواهد داشت.

با این همه، آنچه تعجب اغلب معامله گران را برانگیخت، عدم دلیلی محکم برای واگذاری صفهای خرید و شدت یافتن حضور فروشندگان سهام در بازار بود به طوری‌که حتی گروه خودرو یی ها که روز گذشته به تبع انتشار خبر افزایش قیمت خودرو با صف خرید همراه شده بودند، طی امروز جای خود را با فروشندگان سهام جابه جا کردند.

با این همه ، طی دقایق پایانی ساعات رسمی فعالیت بازار سهام، در اغلب نمادهای معاملاتی متعلق به شرکتهای بزرگ صف‌های فروش به نسبت ، اندکی بیش از حجم مبنا جمع آوری شد.

برخی فعالان بورس پایان یافتن هفته کاری معاملات سهام در امروز و نامشخص بودن دورنمای برخی اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار در اوایل هفته آتی را عمده ترین دلیل افزایش عرضه سهام در روز جاری عنوان می کنند.

در عین حال ، آشفتگی بازار ارز و نیز نگرانی از تداوم توقف برخی نمادهای معاملاتی از جمله سیمانی ها در کنار تلاش برای کسب بازده در تارگت‌های قیمتی، بر این انگیزه ها بی تاثیر نبوده است.

به این ترتیب بازار سهام در شرایطی به کار خود در آخرین روز از فعالیت در هفته جاری پایان داد که شاهد یک عرضه اولیه جدید سهام در کنار غلبه عرضه کنندگان بر تقاضا کنندگان سهام در کلیت معاملات بورس بود.