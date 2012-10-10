به گزارش خبرنگار مهر،‌ شاپور دولتشاهی امروز چهارشنبه در نشست آموزشی حریم خصوصی در فضای مجازی که در ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال برگزار شد، به مصادیق جرایم و نقض حریم خصوصی در فضای سایبر پرداخت و با اشاره به قوانین مختلف در حوزه صیانت از حریم خصوصی، اظهار داشت: حریم خصوصی همیشه از دید جوامع اخلاقگرا و دین مدار مورد تاکید قرار داشته و در کشور ما نیز در قوانین مختلفی چون قانون اساسی،‌ قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیک، ‌سند افتا، قانون جرایم رایانه ای و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به صیانت از حریم خصوصی چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتا بر صیانت از حریم خصوصی از حیث جان،‌ مال، حیثیت، حقوق، مسکن و شغل تاکید شده است، افزود:‌ در اصل 25 این قانون نیز هرگونه دخل و تصرفی در حریم خصوصی افراد از جمله تجسس، بازرسی، ‌ضبط و فاش کردن اطلاعات مگر به حکم قانونگذار ممنوع است.

دولتشاهی با اشاره به تاکید بر صیانت از حریم خصوصی در مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی، ادامه داد: در این قانون نیز برای افشا، ‌ضبط، بازرسی و استراق سمع و افشای اسرار در حریم خصوصی افراد قانونگذار مجازات تعیین کرده است.

این کارشناس حقوق امنیت اطلاعات با اشاره به حرکت جوامع به سمت استفاده از تکنولو‍ژی های نوین به مصادیق مجرمانه در حوزه فضای مجازی و صیانت از حریم خصوصی در این حوزه پرداخت و گفت:‌ قانون تجارت الکترونیکی در ماده 64 خود صراحتا بر حفاظت از اسرار تجاری الکترونیکی تاکید دارد. در این قانون چنانچه دیتای الکترونیکی که واجد ارزش اقتصادی مجزا باشد و تدابیر امنیتی خاص نیز برای حفظ و نگهداری آن درنظر گرفته شده باشد مورد سرقت قرار گیرد و یا افشا شود جرم محسوب می شود.

وی با اشاره به سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات – افتا- که در سال 79 ابلاغ شده است، گفت: در این سند نیز طرح ایجاد نظام صیانت از حریم خصوصی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری تکلیف شده است و وزارت ارتباطات نیز به عنوان نهاد همکار در این نظام ایجاد شده باید فعالیت کند.

دولتشاهی با بیان اینکه در خرداد سال 88 قانون جرایم رایانه ای به تصویب رسید که در آن دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های مخابراتی مصداق نقض حریم خصوصی عنوان شده است، گفت: هک و دسترسی و سرقت اطلاعات در فضای مجازی جرم محسوب می شود مگر آنکه در نگهداری این دیتاها تدابیر امنیتی رعایت نشده باشد.

وی گفت: هر کس به طور غیرمجاز به ارتباطات غیرعمومی و محتوای در حال انتقال و امواج الکترومغناطیسی شنود کند، محکوم به حبس خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش امنیت فضای تبادل اطلاعات، گفت: ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی برای امن سازی فضای تبادل اطلاعات و صیانت از حریم خصوصی و آزادی های مشروع جامعه از جمله وظایف تمام نهادهای اجرایی در این سند است.

دولتشاهی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ضبط و ذخیره مکالمات تلفنی و پیام کوتاه تلفن همراه از سوی اپراتورهای سرویس دهنده مانند مخابرات گفت: ضبط و ذخیره مکالمات تلفنی از سوی مخابرات مصداق شنود نبوده و هیچ انگیزه مجرمانه ای در آن نیست.

وی با اشاره به عناصر وقوع جرم به عنصر معنوی و قصد مجرمانه اشاره کرد و گفت: ضبط مکالمات و پیام کوتاه از سوی مخابرات در جهت حفظ حریم خصوصی و امنیت کشور صورت می گیرد و نه تنها انگیزه مجرمانه در آن دیده نشده و بر ضضر مردم استفاده نمی شود بلکه حسن نیت در آن وجود دارد که به عنوان مثال می توان برای شناسایی مزاحمان تلفنی و کلاهبرداران از این اطلاعات استفاده کرد.

این کارشناس حقوق امنیت اطلاعات گفت: نصب دوربین های مدار بسته و ضبط مکالمات در شرکتها و سازمانها بدون اطلاع دادن به کارکنان و مراجعین نوعی نقض حریم خصوصی محسوب می شود که بهتر است برای آن ساز و کار اطلاع رسانی درنظر گرفته شود.

دولتشاهی بیشترین اقدامات صورت گرفته در زمینه جرم را در کشورهای مختلف مربوط به هک و سرقت اطلاعات مالی و حسابهای بانکی عنوان کرد.