مالزی نگران گسترش افراطی گری درمیانمار است /تاکید برحل مشکلات مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "عنیفه امان" در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس مالزی در خصوص اقدامات این کشور در خصوص مسلمانان میانمار ،افزود: متاسفانه فشار بر روی مسلمانان میانماری ادامه دارد و مساله اصلی ایجاد شرایط باثبات در ایالت راخین و محافظت از مسلمانان است.

وی آمار پناهندگان میانماری به مالزی تا ماه سپتامبر سال جاری را بیش از 91 هزار تن اعلام و تاکید کرد: در صورتی که حقوق مسلمانان در این کشور رعایت شود آنها تمایل به فرار و پناهنده شدن به کشورهای دیگر نخواهند داشت .

وزیر امور خارجه مالزی در ادامه خواستار برگزاری نشست اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی برای رسیدگی به وضعیت مسلمانان میانمار شد و ابراز اطمینان کزد که کمک رسانی به آسیب دیدگان ناآرامی های اخیر در ایالت راخین ادامه داشته باشد .

درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان میانمار پس از حمله بوداییان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک زن آغاز شد.

ایالت راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی می باشد محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، محسوب می شوند .

به دنبال درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان ، این ایالت شاهد برخورد های خشونت آمیز و کشتار مسلمانان از سوی بوداییان و سکوت دولت مرکزی میانمار در این خصوص بود.