به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفیان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: آمادگی جسمانی و افزایش بصیرت دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف اعزام دانش‌آموزان به اردوی راهیان نور است.

وی با بیان اینکه در اردوی راهیان نور از ابتدای اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی جنوب تا بازگشت آنها برنامه‌های مختلفی برای این افراد اجرا می‌شود، ادامه داد: ارائه مباحث آموزشی در زمینه توامندی جمهوری اسلامی ایران در جنگ هشت سال دفاع مقدس به دانش‌آموزان از مهم‌ترین این برنامه‌ها محسوب می‌شود.

معاون اردویی و گردشگری سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان به روایتگری راویان اعزام شده به اردوی راهیان نور در طول این اردو اشاره کرد و بیان داشت: به ازای هر اتوبوس یک نفر راوی و روحانی نیز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

وی اضافه کرد: از شهریور ماه سال جاری تاکنون یک هزار نفر خادم افتخاری برای اعزام به مناطق عملیاتی جنوب در سایت کوله‌بار ثبت‌نام کرده‌اند.

شریفیان با اشاره به رشد تعداد ثبت‌نام کنندگان خادمان افتخاری اصفهان برای اعزام به اردوی راهیان نور تاکید کرد: در سال گذشته 359 نفر از سراسر استان اصفهان در سایت کوله‌بار به عنوان خادمان افتخاری برای اعزام به مناطق عملیاتی جنوب ثبت‌نام کرده بودند.