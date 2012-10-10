به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، سرگئی لاوروف امروز در مسکو اظهار داشت : امیدواریم اقدام نظامی علیه ایران هرگز عملی نشود، چون این مسئله عواقب خطرناکی دارد.

وی افزود: چنین اقدامی سبب می شود تمام تلاشها در زمینه حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران از بین برود. البته هر اقدام نظامی واکنشی متقابل در پی دارد، اما مهم این است که ما بر مذاکرات ایران و گروه 1+5 تمرکز داشته باشیم.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به تلاشها در زمینه برگزاری نشست معاونان وزیر خارجه گروه 1+5 و ایران ، تاکید کرد: این مسائل امیدها به باز شدن درهای مسدود را افزایش می دهد.

وی افزود: من درباره وقوع سناریوهای خطرناک هشدار می دهم و باید همه طرفها را وارد گفتگو کرد.