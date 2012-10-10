حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه هواپیمای حامل گروه کارگردانی فرزند چهارم در حین کار سقوط کرده بود خوشبختانه خطر رفع شده‌است و از امروز دوباره فیلمبرداری از سر گرفته شد.

وی افزود: روز گذشته این هواپیمای سه سرنشینه در حین ضبط صحنه‌های هوایی سقوط کرد اما با پیگیری‌های سفارت سریعا عوامل به بیمارستان منتقل شدند و با درمان سرپایی مشکل آنها برطرف شد.

نجاریان تاکید کرد: این هواپیما متعلق به یک شرکت کنیایی است که پیش از این نیز از آن برای فیلمبرداری صحنه‌های فیلم در کنیا از آن استفاده کرده بودیم. به هر حال بروز چنین اتفاقاتی طبیعی است اما باید تلاش کنیم که چنین خطراتی عوامل را تهدید نکند.

وی در پایان گفت: فیلمبرداری فرزند چهارم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا 10 روز دیگر در کنیا به پایان می‌رسد.