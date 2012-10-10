سردار عباس حسین زهی در حاشیه مراسم افتتاح اولین کانون حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران در شهرستان فیروزکوه، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ویژگی های شاخص شهرستان فیروزکوه، اطلاع رسانی خوب خبرنگاران است که در سایتها انجام می شود؛ ارائه اخبار برای ترویج کار ما که همانا کار فرهنگی است، بسیار مفید خواهد بود.

کار در زمینه دفاع مقدس لیاقت می خواهد

وی افزود: کار در زمینه دفاع مقدس لیاقت می خواهد؛ با توجه به اینکه گل سر سبد جنگ تحمیلی شهدا هستند و فرهنگ ایثار و شهادت را رزمندگان ایجاد کردند، باید این فرهنگ در جوانان نهادینه شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران ادامه داد: باید به جوانان بگوییم که همین رزمندگان بودند که شهید شدند و اگر ما نقشه ایران در سال های گذشته را به جوانان نشان دهیم می بینند که حاکمان قدیم ایران چطور به هر بهانه ای خاک ایران را به تاراج دادند اما در هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک ما به دست دشمن متجاوز تا بن دندان مسلح که از طرف بسیاری از کشورها حمایت می شد، نیفتاد .

جمع آوری خاطرات جنگ از وظایف اصلی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاست

وی عنوان کرد: یکی از و ظایف مهم ما در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، جمع آوری خاطرات جنگ است و این را نباید فقط از وظایف سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش دانست وهمه مسئولان و آحاد مردم باید همکاری کنند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران بیان داشت: ساختار این مجموعه فقط در استان تهران به صورت اداره کل است اما با توجه به گستردگی استان تهران و فرهنگهای مختلف شهروندان، در پنج منطقه شرق، جنوب شرق، جنوب غرب، شهرری و اسلامشهر مرکزی را دایر کردیم.

وی اضافه کرد: به علت گستردگی فعالیت شهرستانها با توجه به اینکه دفتری در برخی شهرستانها نداریم به فکر راه اندازی کانون حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس افتادیم و امروز اولین کانون را در این شهرستان افتتاح کردیم.

سردار حسین زهی در پایان تأکید کرد: باید با این کانون، تاریخ جنگ شهرستان فیروزکوه را از شروع جنگ تا پایان جنگ بنویسیم و مسئولان شهرستان باید در این زمینه همکاری داشته باشند تا این امر محقق شود.

وی ادامه داد: در واقع همان طور که در جنگ هشت ساله دیدیم، جنگ صرفا با سپاه پاسداران، ارتش و نیروهای انتظامی نبود و دفاع در جنگ با مردم بود؛ در بحث تدوین آثار جنگی نیز مانند دوران دفاع مقدس، باید کارها مردمی باشد.