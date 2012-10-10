سردار حمید هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر، طول مرزهای استان خوزستان را 650 کیلومتر اعلام کرد و گفت: خوشبختانه با اقداماتی که در چند سال اخیر در استان صورت گرفته، مرزهای امن و پر رونق را از نظر تجاری شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا فضای لازم را برای مشارکت مرزنشینان در تامین امنیت مرزی فراهم شود و بر همین اساس مرزبانی دارای مجموعه‌ای مردمی خواهد بود و سهم بسیار خوبی در برقراری امنیت خواهد داشت.



این مقام مسئول در مرزبانی استان خوزستان، همچنین با بیان این‌که در شش ماهه نخست سال گذشته یک میلیون و 400 هزار و 995 لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان خوزستان کشف شد، افزود: در شش ماهه نخست امسال نیز با کشف یک میلیون و 888 هزار و 917 لیتر سوخت قاچاق، کشفیات مرزبانی در این حوزه 33 درصد افزایش داشته است.



هداوند تصریح کرد: همچنین با اقداماتی که در این مدت انجام شد، ورود غیرمجاز اتباع بیگانه از مرزهای آبی و خاکی خوزستان به میزان 44 درصد کاهش یافت.



عضو شورای تامین استان خوزستان، ادامه داد: با اقدامات موثر مرزبانان استان، افزایش کشفیات مرزبانی در شش ماهه نخست امسال را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم.

وی بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال در کشف مواد مخدر 87 درصد، تجهیزات ماهواره‌ای 755 درصد، احشام 165 درصد و سلاح شکاری 15 درصد افزایش یافت.



به گفته فرمانده مرزبانی استان خوزستان، میزان کشف سایر کالاهای قاچاق در این مدت نیز با افزایش 97 درصدی همراه بوده است.