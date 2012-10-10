به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم برگزاری این مانور تصریح کرد: هدف از برگزاری مانور امداد و نجات آماده باش نیروهای امدادی و افزایش آمادگی این نیروها با کمک شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها است.

بهرام غیبی اعتقاد دارد آموزشهای حین مانور در ادامه می تواند اقدام به موقع و ممانعت از غافلگیری حوادث و بلای طبیعی را در پی داشته باشد.

وی با تاکید به حادثه خیز بودن کشور ایران ادامه داد: ایران در کنار دو کشور اندونزی و بنگلادش جزو حادثه خیزترین و آسیب پذیرترین کشورهای جهان و در میان 229 کشور علاوه بر دو کشور چین و هند امکان وقوع بلایای طبیعی در آن از درصد بالایی برخوردار است.

غیبی اضافه کرد: از 42 بلای طبیعی 32 مورد در کشور تجربه شده و دو شهر نپال، ژاپن و تهران به عنوان دو گزینه محتمل وقوع زلزله معرفی شده اند.

این مسئول در ادامه اردبیل را نیز در کشور جزو استانهای حادثه خیز برشمرد و افزود: زلزله استان آذربایجان شرقی تجربه بررسی میزان آمادگی استان در برخورد با بلایای طبیعی بود.

20 دستگاه اجرایی در مانور مشارکت کردند

هلال احمر استان اردبیل نزدیک به 80 مانور در زمینه حوادث مختلف از جمله زلزله، سیل، حوادث جاده ای و امداد کوهستان در شش ماهه اول سال جاری برگزار کرده است که مانور روستای دیمان اولین تجربه مانور واقعی با مشارکت 20 دستگاه اجرایی از جمله ادارات برق، گاز، آب، مخابرات، بهزیستی، نیروی نظامی و انتظامی، بسیج و کمیته امداد بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان در این خصوص تصریح کرد: در این مانور 500 نیروی امداد و نجات هلال احمر استان به همراه نیروهای دستگاههای اجرایی مشارکت کننده مانور را برگزار کردند.

وی امکانات استفاده شده در این مانور را شامل یک فروند بالگرد، آشپزخانه سیار، 100 دستگاه چادر و 50 دستگاه خودروی امداد و نجات برشمرد.

روستای دیمان در 30 کیلومتری استان اردبیل واقع شده و در زلزله سال 75 اردبیل تخریب 100 درصدی را تجربه کرده است.

