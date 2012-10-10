به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد افزود: به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی مشترکین آبادان و خرمشهری، امور کنترل کیفی ادارات شهرهای پیش گفته، در شش ماهه اول سال جاری بیش از پنج هزارو 766 مورد کلرسنجی از آب شرب در سطح شهرستانهای آبادان و خرمشهر انجام داده است.

وی کلرسنجی آب آبادان را دو هزار و 976 مورد و آب خرمشهر را 2 هزار و 790 مورد نمونه برداری عنوان کرد.



رئیس هیئت مدیره آبفای استان خوزستان، 384 مورد نمونه برداری میکروبی از آب خرمشهر و 367 مورد نمونه برداری میکروبی را از دیگر اقدامات امور کنترل کیفی ادارات آبادان و خرمشهر در شش ماهه نخست سال جاری اعلام کرد.



صنیعی نژاد اظهار کرد: همچنین در این مدت، به منظور گندزدایی آب شرب شهرستان خرمشهر، مقدار 32 هزار و 300 کیلوگرم گاز کلر مصرف شده است.



وی ادامه داد: آب آشامیدنی شهرستان های آبادان و خرمشهر بر اساس استانداردهای بهداشتی و ملی تحت نظارت و پایشهای ساعتی، روزانه و ماهانه، کلرسنجی، باکتریولوژی و فیزیکوشیمیایی کنترل کیفیت قرار دارد و کلیه آزمونها توسط آزمایشگاههای معتمد محیط زیست و مرکز بهداشت استان انجام می شود.



عضو شورای اداری استان تصریح کرد: نتایج حاصل نشان می دهد که از نظر شاخصهای بهداشتی هیچگونه مشکل خاصی از نظر آلودگی در آب شرب این دو شهر جنوبی استان وجود ندارد.











