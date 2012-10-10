به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد زکات استان کرمان اظهار داشت: دشمنان همواره و از هر طریقی در صدد ضربه زدن به نظام بوده اند که این امر هوشیاری ملت و مسئولین ایران اسلامی را می طلبد.

وی ادامه داد: مسئله تحریم ها موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران تحریم ها تنها 40 درصد در وضعیت اقتصادی کنونی کشور موثر بوده اند.

آت الله جعفری ابراز داشت: بر طبق اظهار نظرها ضعف در مدیریت در ایجاد وضعیت موجود 60 درصد تاثیر گذار بوده است که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: در این شرایط باید با اتحاد و گوش فرا دادن به فرامین رهبری این وضعیت را بهبود بخشیم.

وی اقتصاد مقاومتی را راه حل عبور از بحران دانست و افزود: دشمن هیچ گاه نخواهد توانست ما را در جنگ اقتصادی شکست دهد.

آیت الله جفری بیان داشت: اقتصاد مقاومتی باید از حالت شعاری خارج شده و به صورت عملی انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان در ادامه با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام در خصوص پرداخت زکات اظهار داشت: باید در این زمینه فرهنگسازی انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین باید دستورات دینی در زمینه زکات به گوش اقشار جامعه برسد تا حساسیت بیشتری در این زمینه داشته باشند.

امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم شناسایی و در اولویت قرار دادن افراد محروم گفت: در صورتی که زکات در جای مناسب استفاده شود می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

آیت الله جعفری یادآور شد: باید به مسئله زکات به شکل یک تکلیف و وظیفه شرعی نگاه کنیم.



