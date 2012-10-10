طرح تامین شناسنامه روستاها در نیر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور زلزله در روستای دیمان نیر تصریح کرد: این طرح به منظور مشخص کردن تعداد خانوار، تاسیسات زیربنایی، مناطق آسیب پذیر و مناطق مقاوم سازی شده اجرا می شود.

وی تاکید کرد: در این طرح شناسنامه جامعی از وضعیت روستاها مشخص و برای ادامه طرحهای مقاوم سازی برنامه ریزی خواهد شد.

عبادالهی افزود: با وجود اینکه نزدیک به 39 هزار روستا در سطح استان مقاوم سازی شده اما شناسایی و بررسی روستاها از موارد ضروری است که باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

این مسئول در عین حال برگزاری مانورهای امداد و نجات را فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: استان اردبیل بر روی خط زلزله واقع شده و بنابراین ضروری است آمادگی لازم برای مقابله با بلای طبیعی فراهم شود.

وی تجربه زلزله استان آذربایجان شرقی را فرصتی برای ارزیابی مدیریت بحران استانها خواند و متذکر شد: همان طور که مدیریت بحران در این زلزله توانست درصد آسیبها را کاهش دهد مانورهای زلزله نیز باید بتواند این درصد را با آموزش مداوم نیروهای امداد و نجات به حداقل برساند.

