به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان" آزادشهر" استان گلستان از آموزش قوانین رانندگی به3 هزارو 578 دانش آموز طی دو هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ محمد اکبریان، هدف از اجرای این طرح را افزایش فرهنگ ترافیک در بین دانش آموزان عنوان کرد و افزود، آموزش دانش آموزان به عنوان قشر آینده سازجامعه می تواند تأثیر چشمگیری در ارتقاء فرهنگ ترافیک وکاهش حوادث رانندگی داشته باشد.

سرهنگ اکبریان با اشاره به آموزش سه هزارو 578 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: درپایان هر دوره کلاس آموزشی با طرح سؤال از سوی کارشناسان راهور این شهرستان، به تعدادی از دانش آموزان که پاسخ کامل ارائه کردند هدایایی اهداء شد.

ممنوعیت تردد وسایل نقلیه در محور جنگل گلستان

سرپرست پلیس راه استان گلستان از ممنوعیت تردد وسائل نقلیه سنگین( کامیون ها و تریلرها ) در محور جنگل گلستان به خراسان شمالی تا 20 مهرماه خبر داد.

سرهنگ علیرضا قدمی در راستای اجرای این محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین به جز کامیون های حامل سوخت و مواد فاسدشدنی در مسیر جنگل گلستان به بجنورد از ساعت 0600 الی 2200 ممنوع است.

سرهنگ قدمی گفت: رانندگان این خودروها می توانند از محور جایگزین آزادشهر – شاهرود تردد کنند.

کشف هفت هزار عدد داروی قاچاق

سرپرست پلیس آگاهی گلستان گفت: با پیگیری مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان گلستان بیش از 7 هزار عدد قرص و داروی قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ کامران یادگاری گفت: در پی کسب خبر از طریق منابع خبری مبنی بر وجود داروی قاچاق در یکی از تخلیه بارها در گرگان گروهی از مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان پس از هماهنگی با مقام قضایی مکان مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند.



وی افزود: در بازرسی از این محل 7 هزار عدد قرص به همراه 39 شیشه شربت متادول کشف و ضبط شد.



نقش رسانه در ارتقای امنیت اجتماعی

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با تاکید بر نقش بسیار مهم رسانه های جمعی در ارتقای امنیت اجتماعی گفت: رسالت سنگین رسانه های جمعی پایدارسازی هنجارهای اجتماعی در جامعه است.

سرهنگ پاسدار سیدکاظم موسوی در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان با اشاره به نقش حساس مطبوعات و رسانه های گروهی در مقابل هجمه فرهنگی دشمنان گفت: مطبوعات حلقه اتصال فرهنگ و مردم هستند و بدون رسانه مفید و متعهد و مشارکت مردم میسر و ممکن نخواهد بود.



وی رسانه های گروهی را سودمندترین ابزار برای ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه برشمرد و گفت: رسانه ها با انعکاس به موقع اخبار، فعالیت ها، و موفقیت های پلیس در عرصه های مختلف نقش مهمی در ارتقاء و احساس امنیت بر عهده دارند.