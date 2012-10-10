به گزارش خبرنگار مهر، سارا حقی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی اعزام مبلغه طی سه ماهه سوم امسال اضافه کرد: اعزام مبلغه با هدف ارتقاء معلومات دینی و افزایش بینش و بصیرت دینی بانوان استان محقق شده است.

وی افزود: اکثر مبلغان اعزامی در سه ماهه دوم سال از اساتید مجرب، توانا و حوزوی بودند که در مناسبتهای ملی و مذهبی با حضور در مراسم بانوان به سخنرانی در موضوعات مختلف دینی و نیز بیان احکام و سئوالات مخاطبان پرداختند.

به گفته مسئول فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان در این مدت علاوه بر حضور مبلغان اعزامی، هئیات مذهبی بانوان نیز در مراسم و مناسبتهای خاص به شکل سهمیه‌بندی و یا بدون سهمیه به این مناطق اعزام شده اند.

وی با اشاره به همکاری شایسته هئیات مذهبی در اجرای طرح اعزام مبلغه یادآور شد: با برنامه‌ریزی منسجم و نیازسنجی مناطق مختلف و رصد اولویتهای فرهنگی و تبلیغی در سه ماهه سوم سال اعزام مبلغه به صورت گسنرده صورت می گیرد.

حقی اعزام مبلغ و مبلغه را برای پیشبرد اهداف سازمانی و آگاهی هر چه بیشتر روستائیان و شهروندان از مسائل دینی ضروری برشمرد.

