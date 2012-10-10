به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران استان با اشاره عدم اطلاعات کافی در برآیند وصولی شهرداری‌ها افزود: باید این مشکلات طی جلساتی رفع شود و از آ‌ن‌جایی که استان زنجان دارای 19 شهرداری و 550 دهیاری است، حل این مشکلات نیاز به برنامه و زمان دارد.

وی ادامه داد: 30 درصدی اعتبارات استانی تخصیص پیدا کرده است و در حال حاضر 20 درصد از این نقدینگی واریز شده است.

همچنین شهردار شهر قیدار نیز از کاهش بودجه پروژه‌ها ابراز نارضایتی کرد و گفت: به دلیل نوسانات قیمت و تورم، پیمانکاران تمایل چندانی به همکاری با شهرداری‎ها ندارند، به همین خاطر نسبت به موارد مشابه سال قبل با 80 درصد کاهش درآمد مواجه هستیم که این مهم به دلیل عدم همکاری مردم نسبت به اخذ پروانه ساختمان و نبود کارخانجات در این شهر است.

یدالله لطفی‌تنها افزود: با توجه به وجود این مشکلات، شهرداری نسبت به تأمین حقوق پرسنل خود نیز با چالش‎هایی مواجه است.

وی با اشاره به بدهی‌های کلان شهرداری به تأمین‌اجتماعی گفت: مسئولان تأمین‌اجتماعی باید با شهرداران مدارا کرده و اقدام به بستن حساب‎ها و توقیف ماشین‎های این ارگان‌ها نکنند و می‌توان گفت که تأمین‌اجتماعی در کاهش درآمد شهرداری بسیار مؤثر بوده است.