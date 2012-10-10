به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران استان با اشاره عدم اطلاعات کافی در برآیند وصولی شهرداریها افزود: باید این مشکلات طی جلساتی رفع شود و از آنجایی که استان زنجان دارای 19 شهرداری و 550 دهیاری است، حل این مشکلات نیاز به برنامه و زمان دارد.
وی ادامه داد: 30 درصدی اعتبارات استانی تخصیص پیدا کرده است و در حال حاضر 20 درصد از این نقدینگی واریز شده است.
همچنین شهردار شهر قیدار نیز از کاهش بودجه پروژهها ابراز نارضایتی کرد و گفت: به دلیل نوسانات قیمت و تورم، پیمانکاران تمایل چندانی به همکاری با شهرداریها ندارند، به همین خاطر نسبت به موارد مشابه سال قبل با 80 درصد کاهش درآمد مواجه هستیم که این مهم به دلیل عدم همکاری مردم نسبت به اخذ پروانه ساختمان و نبود کارخانجات در این شهر است.
یدالله لطفیتنها افزود: با توجه به وجود این مشکلات، شهرداری نسبت به تأمین حقوق پرسنل خود نیز با چالشهایی مواجه است.
وی با اشاره به بدهیهای کلان شهرداری به تأمیناجتماعی گفت: مسئولان تأمیناجتماعی باید با شهرداران مدارا کرده و اقدام به بستن حسابها و توقیف ماشینهای این ارگانها نکنند و میتوان گفت که تأمیناجتماعی در کاهش درآمد شهرداری بسیار مؤثر بوده است.
نظر شما