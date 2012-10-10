به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان فیلم گورداله و عمه غوله ظهر چهارشنبه در نشست خبری فیلم خود اظهار داشت: از دیدگاه من بچه‌ها هرگز نباید فیلم‌های درباره کودک را ببینند چرا که این فیلم‌ها درباره بچه‌ها است و ارتباطی به آنها ندارند.

وی با بیان اینکه افسانه‌ها هر دو قشر کودکان و بزرگ‌سالان را جذب می‌کند، ادامه داد: این موضوع به شیوه بیان قصه‌ها برمی گردد چرا که در افسانه‌ها چیزی نهفته که همه را جذب می‌کند گرچه تمرکز آن بر روی بچه‌هاست و البته نکاتی دارد که بزرگ‌سالان را نیز جذب می‌کند.

کارگردان فیلم‌های کودکان با اشاره به اینکه افسانه «گورداله» را از کتاب افسانه‌های سرزمین من که خسرو صالحی همسرم جمع آوری کرده به دست آوردم، گفت: افسانه ترانه‌ها و صحبت‌هایی ریتمیک داشت که در فیلم استفاده کردم، این افسانه تنها دو صفحه بود که آن را گسترش دادم و اسامی را نیز از درون دیگر افسانه‌ها به دست آوردم.

وی با اشاره به چهره متفاوت عروسک‌های فیلم گفت: زمانی که فیلم‌نامه را نوشتم از اطرافیان خود ایده می گرفتم و آنها می‌کشیدم و تاکید داشتم که چهره عروسک‌هایم با دیگران متفاوت باشد.

ترکمانی اضافه کرد: از سویی از کودکی در جستجوی شخصی به نام آواجی بودم این قصه‌ها را چند بار برای من تعریف می‌کرد و همان زمان من درباره قیافه‌های عروسک‌ها می‌پرسیدم و می‌دیدم شخصیت‌هایی که در ذهن آواجی بود تمایزهایی با بقیه عروسک‌ها داشت.

ریسک بزرگ « گورداله» عروسکی بودن کامل آن بود



وی با اشاره به اینکه ریسک بزرگ‌تر در این فیلم عروسکی بودن کامل کار بود، تاکید کرد: پیش از ساخت فیلم تصمیم گرفتم امتحان کنم و ببینم که چهره‌هایی که جذاب نیست در طول قصه می‌تواند بچه‌ها را جذب کند یا خیر.

وی ادامه داد: بدین منظور عروسک‌های خمیری این قصه را در کنار چهره‌های جذاب عروسک‌های تلویزیونی قرار داده و به کودکان سالم و دارای سندرم داون و بزرگ‌سالان نشان دادم که توجه تمام آنها به این عروسک‌ها جلب شد و این موضوع من را ترغیب کرد که همین عروسک‌ها را انتخاب کنم.

این کارگردان تاکید کرد: از دیدگاه من مهم‌ترین ایثار در این فیلم را عروسک گردان‌ها کردند که در زمین سرد و جای تنگ کار می‌کردند.

وی درباره شیوه عروسک‌گردانی این فیلم گفت: در کارها عروسکی که پیش از این دیده‌ایم عروسک در لانگ شات نمی‌دود و همان‌طور که شاهد هستیم در فیلم نه تنها این کار انجام می‌شود بلکه برای عروسک‌گردانی نخی در بالایی سر عروسک‌ها یا گودالی در زیر پای آنها قرار ندارد.

ترکمانی تصریح کرد: شیوه عروسک‌گردانی این کار که به شکل کروماکی ثابت است و عروسک‌گردان‌ها در کنار عروسک بود و گاهی سایه آنها بر زمین می‌افتاد که بعد از فیلم حذف شد‌ه‌اند.

برای عروسک‌گردانی کم‌کاری کرده‌ایم



مهرداد محتشمی عروسک گردان فیلم « گورداله» نیز در این نشست تاکید کرد: عروسک‌گردانی متفاوت شده است و امروزه تنها شامل یک میز و عروسک گردان خلاصه شده است.

وی با بیان اینکه عروسک‌گردانی این کار بسیار سخت بود، گفت: میزان زیاد عروسک‌ها و در کنار هم بودن عروسک‌گردان‌ها کار راسخت می‌کرد و زمانی که تمام عروسک‌ها در کنار هم بودند زیر میز جای تکان خوردن نبود اما کادرهای مناسب کارگردان باعث راحت شدن کار ما شد.

به گزارش مهر، فیلم برای کودک و عروسکی «گورداله و عمه غوله» « گورداله» و خانواده‌اش است که توسط غولی که خود را عمه آنها معرفی می‌کند، زندانی می‌شوند و گورداله با تیزهوشی خود از این موضوع مطلع شده و با زیرکی خانواده خود را نجات می‌دهد.