به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران صبح امروز به ریاست احمدی نژاد تشکیل جلسه داد، در این جلسه اعضای دولت به بررسی وضع بازار و گزارش های مربوط به افزایش قیمت کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی پرداختند.

همچنین در جلسه امروز هیئت وزیران مقرر شد با توجه به اینکه مطابق تصمیم دولت، کالاهای مصرفی با ارز مرجع وارد می شوند، تدابیر لازم برای مقابله با افزایش غیر قانونی و خودسرانه این کالاها از سوی سودجویان صورت گیرد و مسئولان ذی ربط از سوی دولت مأموریت یافتند تا با فوریت موضوع را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادات دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی، از تصویب دولت گذشت.

