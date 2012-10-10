حجت الاسلام جواد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ستقبال کم نظیر مردم خراسان شمالی در جریان سفر رهبر انقلاب به این استان عنوان کرد: حضور عالی‌ترین مقام سیاسی و دینی کشور در خراسان شمالی غنیمت بزرگی بود که مردم این استان نیز با استقبال باشکوه و کم نظیر خود قدر این نعمت بزرگ را دانستند.

وی با بیان اینکه استقبال باشکوه از رهبری در سفر به خراسان شمالی وحدت قومیت‌ها و اقوام مختلف این استان را اثبات کرد، افزود: در این استان قومیت‌های کرد و ترک و ترکمن و تات در صفا و آرامش با یکدیگر زندگی می‌کنند و کوچک‌ترین مشکلی نیز بین آن‌ها وجود ندارد.

حجت الاسلام طاهری این سفر را آغاز سرفصل جدیدی در تاریخ این استان دانست و تصریح کرد: سفر ایشان به خراسان شمالی سبب رشد و توسعه مادی و معنوی این استان می‌شود.

وی تجدید بیعت مردم ولایی استان با رهبری را نخستین بهره و برکت این سفر اعلام کرد و افزود: حضور کم نظیر مردم در جریان استقبال از رهبری نهایت عشق و ارادت این مردم مومن را به ولایت و نظام اسلامی ثابت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح چهارشنبه وارد خراسان شمالی شد و بر اساس برنامه در مدت حضور هشت روزه در این استان، با مردم شهرستان‌های شیروان و اسفراین نیز دیدار می‌کنند.