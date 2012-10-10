عباس شهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سردار رویانیان در ابتدای واگذاری تیم به باشگاه پرسپولیس وعده داده بود که یک دیدار دوستانه میان تیم اصلی پرسپولیس و تیم فوتبال پرسپولیس 15 خرداد ورامین برگزار شود که خوشبختانه به این وعده عمل شد.

وی تصریح کرد: مانوئل ژوزه تصمیم گرفته تا در دیداری تدارکاتی به مرور کارهای تاکتیکی پس از چند روز تمرین پرسپولیس تهران، بپردازد و به همین دلیل تیم پرسپولیس 15 خرداد ورامین به عنوان اولین تیم به مصاف این تیم خواهد رفت.

ابهام در محل برگزاری



سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 15 خرداد ورامین افزود: این دیدار قرار بود در ورزشگاه "خیریه عمل" برگزار شود اما صبای قم در این ورزشگاه دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد و مسئولان پرسپولیس اعلام کرده ‌اند چنانچه با ورزشگاه های دیگر به توافق نرسند، در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی یا ورزشگاه درفشی فر، به میدان خواهند رفت.

وی با اشاره به تقدس شهرستان ورامین به واسطه قیام تاریخ ساز 15 خرداد 1342 بیان داشت: با دیدگاه مثبت و یاری جمعی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس و سردار رویانیان که مدیرعامل این باشگاه فرهنگی ورزشی و مردمی است، آنها به داد فوتبال شهرستان شهیدان 15 خرداد رسیدند.

شهرابی افزود: رویانیان وعده داده تا در لیگ دسته دوم کشور حمایتهای مادی و معنوی را از تیم مطرح ورامین دریغ نکند که همین امر باعث دلگرمی مدیران باشگاه، کادر فنی و بازیکنان تیم "پرسپولیس 15 خرداد" ورامین شده است.

وی تصریح کرد: سردار رویانیان وعده داده تا در فصلهای بعدی حمایتهای بیشتری از سوی باشگاه پرسپولیس صورت بگیرد تا نام ورامین نیز در مدارج بالاتری بدرخشد.

گفتنی است، تیم فوتبال پرسپولیس 15 خرداد ورامین در سه بازی هفته های نخستین لیگ دسته دوم کشور، یک پیروزی و دو شکست را متحمل شده است.