به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ششمین دوره مجلس دانش‌آموزی به کار خود پایان داد و بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کردند:

سلام و درود به پیشگاه رسول عالمیان و آدمیان محمد امین (ص) و سلام و درود به ساحت قدسی فخر عالم امکان حضرت حجه بن الحسن المهدی (عج) و سلام و درود خدا به پیشگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و درود بی‌کران حضرت حق به پیشگاه وارث کشتی نجات‌بخش نوح مقام عظمی ولایت ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیه الله خامنه‌ای و سلام بر شهدای راه حق و حقیقت و شهدای انقلاب اسلامی تا جهاد و فناوری از شهید رضایی‌نژاد تا حسن تهرانی‌مقدم و از حسن تهرانی‌مقدم تا شهید احمدی‌روشن.

اینک که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی به اهداف آزادی‌خواهانه این نظام سیاسی مقدس و تاکید امام راحل و جانشین بزرگوار آن حضرت مقام معظم رهبری نسبت به مستفید گشتن از جوانان ایرانی در همه عرصه‌ها خصوصا مسائل فرهنگی گرد هم آمده‌ایم و برای تحقق اهداف الهی خویش راهی مجلس شده‌ایم پس از حمد و ثنای خداوند متعال، از همه کسانی که اهتمام خویش را برای برپایی این محفل به کار گرفته‌اند سپاس‌گزاری می‌کنیم و از رئیس جمهور محبوبمان که نظر خاصی به این مجلس دارند و نمایندگان آن را فخر و آینده‌سازان ایران عزیزمان می‌دانند قدردانیم .

ما نمایندگان بالغ بر 12 میلیون دانش‌آموز ایرانی در راستای اثبات حق‌طلبی و اسلام‌گرایی خویش ضمن محکوم کردن توهین به افضل رهروان راه ربانی حضرت محمد مصطفی (ص) از همه مسئولین کشور خواستار پی‌گیری‌های قانونی و بین‌المللی جهت برخورد با مجرمان صهیونیستی و سازندگان فیلم موهن به پیامبر اکرم (ص) هستیم.

ما نمایندگان مجلس دانش‌آموزی از خدای متعال برای همه از دست رفتگان زلزله تلخ اخیر آذربایجان شرقی رحمت طلب کرده و برای بازماندگان آن آرزوی صبر و سلامتی می‌نماییم و از همه مسئولین مخصوصا مسئولین آموزش و پرورش خواهشمندیم که اقدامات لازم را برای هرچه کمتر شدن مشکلات موجود دانش‌آموزان به کار گیرند.

به لطف خدا تلاش‌های فراوانی برای هوشمند کردن مدارس کشور انجام گرفته و نیز در حال انجام است ولی جای کار بیشتری نیز دارد و توجه فراوانی را برای مناطق محروم می‌طلبد، لذا از همه مسئولین گرامی و عوامل مربوطه خواهش می‌کنیم در جهت تسریع این مسئله بسیار مهم و ضروری از هیچ تلاشی دریغ نورزند و عدالت آموزشی را که یکی از بخش‌ها و اهداف کلی و مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است در مورد هوشمندسازی مدارس کشور نیز اجرایی کنند.

از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های دانش‌آموزان ایران اسلامی مشکلات ورزشی و تربیت‌بدنی مدارس است که کمیِ زمان آن و عدم تخصصی نبودن جدی بر شعله‌های آتش نگرانی‌هایمان نیز افزوده است، این در حالی است که دانش‌آموزان ما در عرصه ورزشی و در جهان می‌درخشند، لذا از همه دست اندرکاران مدیریت تربیت بدنی دانش‌آموزی استدعا داریم که مساعدت‌های لازم را جهت کاهش مشکلات بزرگ مضاعف کرده است.

حال که در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای دانش‌آموزی مدارس کشور که شوراهای دانش‌آموزی تنها تشکّل دانش‌آموزی است که جزء ارکان مدرسه محسوب می‌شود قرار گرفته‌ایم امیدواریم دانش‌آموزان عزیز و بابصیرت میهن مان با آگاهی و با شرکت پرشور در آن جلوه شکوهمندی از رفتار مردم‌سالاری دینی را به نمایش گذارند و در نهایت از همه معلمین کشور که ما دانش‌آموزان و افکار و همه دارایی‌هایمان از آموزه‌ها و تعالیم ایشان است سپاس‌گزاریم و از خداوند متعال آرزوی بهروزی را برای آن سازندگان حقیقی کشور داریم.

نوزدهم مهر ماه 1391