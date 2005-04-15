قيمت سيمان بر اساس مكانيزم بازار تعيين شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، درشرايطي كه معاون وزير صنايع و معادن در امور معادن معتقد است كه امسال بحران سيمان در كشورنخواهيم داشت، اما اين بخش از صنعت بعنوان يك كالاي استراتژيك با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضراز قيمت بالاي سيمان مي توان بعنوان يكي از معضلات اين بخش اشاره كرد كه بسياري از كارشناسان دليل عمده آن را مربوط به دلالان و واسطه ها مي دانند.

از سويي ديگرآزادسازي قيمت سيمان به رشد اين صنعت كمك زيادي خواهد كرد چراكه انحصارسيمان در دست شركتهاي دولتي منجربه رشد اين صنعت نخواهد شد گرچه مي تواند به آن كمك كند.

در اين راستا دولت بايد در جهت انحصار زدايي و حمايت از مشاركت بخش خصوصي در توليد سيمان و همچنين واگذاري آن به بخش خصوصي در شرايط سالم اقدام كند.

اين گزارش مي افزايد: اين در حالي است كه دولت نقش نظارتي و كنترلي خود را نيز بايد داشته باشد، كه البته آزاد سازي قيمت سيمان بايد تواما با رفع انحصار باشد چرا كه در غير اين صورت موجب افزايش قيمت سيمان خواهد شد.

عدم اجراي طرح جامع سيمان از جمله مشكلات و خروج آن از سبد كالاهاي حمايتي و حتي ورود سيمان به سبد كالاهاي حساس را مي توان از جمله راهكاري رفع مشكلات اين بخش از صنعت برشمرد.

طرح جامع سيمان كه از سال 81 در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد از سوي دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني اجرايي نشده است .

د ريكي از بندهاي طرح جامع سيمان واردات 5/1 ميليون تن سيمان آمده است و اين درحالي است كه در سال گذشته از اين ميزان تنها 200 هزار تن واردات صورت گرفت كه اين امرمشكلات زيادي در زمينه عرضه و تقاضا در اين بخش ايجاد كرد.

مدير صنايع معدني وزارت صنايع و معادن معتقد است: يكي از بندهاي طرح جامع سيمان تعيين قيمت تعادلي اين ماده معدني است و مشكلي كه تاكنون وجود داشت اين بود كه قيمت اين محصول بصورت تعادلي تعيين نمي شد و به رشد واسطه گري منجر شده بود.

به اعتقاد عباس صفا كيش، تعيين قيمت تعادلي براي سيمان بطور حتم به كاهش واسطه گري در اين صنعت منجرخواهد شد و عرضه و تقاضا را متعادل و مصرف را منطقي مي كند.

وي تاكيد كرد: دولت براي اينكه از وضعيت ثبات و تعادل در بازار اين محصول در سال 84 اطمينان خاطر داشته باشد، وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي را مسوول نظارت بر بازار اين محصول كرده است.

اين گزارش حاكيست: با توجه به اهميت سيمان بعنوان يك محصول استراتژيك بايد سياستي اتخاذ شود كه كاهش مصرف بيش از اندازه و نادرست سيمان و همچنين كاهش قيمت بالاي آن تحقق يابد.