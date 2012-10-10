به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز از سفر به خراسان شمالی و در دومین برنامه دیدار عمومی با جمعی از طلاب و روحانیون این استان دیدار کردند.

برنامه دیدار از ساعت 19 چهارشنبه شب در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد شروع و لحظاتی قبل نیز سخنرانی مقام معظم رهبری آغاز شده است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای ساعت 9:30 دقیقه صبح چهارشنبه وارد بجنورد شدند و در میان خیل عظیم استقبال کنندگان مسیر سه کیلومتری فرودگاه بین اللمللی بجنورد تا ورزشگاه تختی این شهر را در مدت دو و نیم ساعت طی کردند.

ایشان در ساعت 12 امروز سخنرانی خود را در ورزشگاه تختی و در حضور هزاران نفر از مشتاقان ولایت خراسان شمالی آغاز کردند و این سخنرانی حدودا یک ساعت به طول انجامید.

پس از ایراد سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در جمع مردم بجنورد، رهبر انقلاب به همراه مسئولین کشوری و استانی به اقامه نماز پرداختند.

دیدار با روحانیون و طلاب استان دومین برنامه دیدار عمومی ایشان محسوب می‌شود که هم اکنون در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد در حال برگزاری است.