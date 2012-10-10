به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه از بی میلی مسکو برای تمدید برنامه موسوم نان-لوگار در زمینه نابودی سلاح کشتار جمعی خبر داد.

وی افزود: طرف آمریکایی می داند که ما تمایلی به برنامه جدید پس از پایان مدت این برنامه که در ماه مه سال 2013 پایان می یابد نداریم.

معاون وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: اوضاع در روسیه کاملا تغییر پیدا کرده است و دیگر شرایط اوایل دهه نود بر روسیه حکمفرما نیست.

وی گفت: این برنامه دیگری مناسبتی با اوضاع ما ندارد، زیرا توان مالی به شکل قابل ملاحظه ای قوی شده است.

شایان ذکر است موافقت نامه "نان-لوگار" در سال 1991 توسط "سم نان" و "ریچارد لوگارˈ"دو سناتور آمریکایی آغاز شد و هدف از آن نابودی سلاح های کشتار جمعی در جمهوری های شوروی سابق بود که در ازای ارائه کمک های مالی به این جمهوری ها انجام شد.



