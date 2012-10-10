.به گزارش خبرنگار مهر، چهار شنبه شب در مراسم عطرافشانی و گل افشانی آرمگاه لسان الغیب مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس، رئیس بنیاد فارس شناسی، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان، مدیرکل فرهنگی استانداری فارس و دوستداران بی شمارحافظ حضور داشتند.

مسئولان حاضر در این مراسم پس از گذاشتن گل بر مزار خواجه راز به مقام شامخ لسان الغیب ادای احترام کردند.

نور پردازی حافظیه با رنگهای مختلف، برگزاری مراسم ورزش باستانی، ساخت مجسمه گچی حافظ توسط هنرمند شیرازی ، حضور خوشنویسان به نام شیرازی برای قلم زدن در جوار آرمگاه خواجه راز از دیگر برنامه های انجام شده در این مراسم بود.

در روزهای گذشته نیزسه نمایشگاه به نامهای عکس کودکان قاجاروامروز، شیراز در روزگار حافظ، کودک و حافظ با همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس در جوارآرمگاه خواجه راز افتتاح شده است.