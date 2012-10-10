به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در نشست روابط عمومیهای مازندران در سالن شماره یک استانداری اظهار داشت: 108 هزار و 468 متقاضی مسکن مهر با بانک مسکن استان قرارداد منعقد که هزار و330 میلیارد تومان تسهیلات با کارمرزد جهار درصد در این بخش پرداخت شده است.



وی افزود: هزار و 120 میلیارد تومان وام مسکن روستایی با کارمرزد چهار درصد به متقاضیان در استان پرداخت شد.



استاندار مازندران با بیان اینکه بیش از 800 پروژه در کشور به عنوان مهر ماندگار است افزود: 34 پروژه در استان به عنوان مهر ماندگار برگزیده شده و امیدواریم تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد.



طاهایی با بیان اینکه امسال حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی اختصاص یافت افزود: از این مقدار 130 میلیارد تومان برای توسعه کشاورزی مازندران هزینه می شود.



وی ادامه داد: این تسهیلات برای توسعه کشاورزی مازندران و اشتغال دانش آموختگان کشاورزی هزینه می شود.



این مقام مسئول افزود: امسال حدود 70 هزار از اراضی استان به کشت دوم و رتون اختصاص پیدا کرده است.



استاندار مازندران با اشاره به شناسایی حدود پنج هزار چاه کشاورزی در استان، افزود: امسال در 150 چاه شناسایی شده قزل آلا پرورش داده شده است.



وی گفت: پروژه مهرماندگار، مسکن مهر و توسعه بخش کشاورزی از پروژه های الویت دار در دولت دهم است.



طاهایی، خواستار همکاری بیشتر رسانه ها برای بهره برداری از طرحهای مهر ماندگار و مسکن مهر در استان شد.