به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه با "شیمون پرز" رئیس این رژیم دیدار کرد.

این دیدار در پی اعلام انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) و برگزاری انتخابات زودهنگام توسط نتانیاهو برگزار می شود. هدف از این دیدار بیان دلایل اتخاذ تصمیم مذکور از سوی نخست وزیر اسرائیل عنوان شده است.

بر این اساس، پرز ابراز امیدواری کرده است انتخابات زودهنگام به صورت آزاد و منصفانه برگزار شده و نامزدها در جریان رقابتهای انتخاباتی احترام به یکدیگر را رعایت کنند.

به گفته وی، این انتخابات برای شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی اسرائیل در چهارسال آینده بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار خواهد بود.

گفتنی است نخست وزیر رژیم اسرائیل با اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، دستور تعطیلی کنیست را نیز صادر کرد. با این تصمیم نتانیاهو، زمینه برای برگزاری انتخابات در سرزمینهای اشغالی در سه ماه آینده هموار شد.