سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح 90 هزار دانش آموز دختر و پسرمازندرانی در مقاطع مختلف این استان به عنوان همیار پلیس همکاری خواهند کرد.



وی اضافه کرد: امسال طرح همیار پلیس در سطح مهدکودکهای استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.



فرمانده انتظامی مازندران، اجرای این طرح در مدارس را در نهادینه شدن فرهنگ قوانین راهنمایی و رانندگی در کودکی و نوجوانانی را تاثیرگذار خواند و اضافه کرد: در سالهای اخیر اجرای این طرح در مازندران نتایج مثبت وموفقیت آمیزی داشته است.

مسکنی گفت: در فرآیند فرهنگ سازی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و ترافیکی افراد مسئولیت دارند و باید در راستای کاهش خسارتهای ناشی از تصادف ها تلاش و همکاری عمومی داشت.



وی از برگزاری مانور اقتدار پلیس استان همزمان با هفته ناجا در ساری و چهار شهرستان دیگر استان خبر داد و اضافه کرد: به دلیل استقبال شهروندان مازندرانی پارسال از اجرای این مانور، این طرح امسال برگزار می شود.



مسکنی درخصوص ایجاد شعبه راهنمایی و رانندگی در برخی پاسگاههای شهرها و مناطق مازندران خبر داد و گفت: هم اکنون در شهرهایی که شعبه راهنمایی و رانندگی وجود ندارد، واحد راهنمایی و رانندگی در پاسگاهها و کلانتریهای این شهرها دایر شده است.



فرمانده انتظامی مازندران، نوسازی و بازسازی ساختمانی کلانتریها و پاسگاه های انتظامی در شهرستانهای این استان که قدیمی و فرسوده است، را از اولویت های عمرانی این ستاد اعلام کرد.

وی یاد آورشد: سه پاسگاه و کلانتری جدید انتظامی در شهرستانها و مراکز بخش های جدید این استان تا پایان امسال بهره برداری خواهد شد.