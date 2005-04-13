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۲۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۷:۲۴

تمديد مهلت ارسال اثر به يك جشنواره ي ادبي

دانشجويان شاعر ، شعر كوتاه كوتاه خود را تا پايان ارديبهشت بگويند !

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : مهلت ارسال آثار به دبيرخانه ي نخستين جشنواره ي تخصصي " شعر كوتاه كوتاه " دانشجويان سراسر كشور تا پايان ارديبهشت ماه امسال تمديد شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين جشنواره با هدف نگاه تخصصي تر به اين نوع ادبي با همكاري وزارت علوم تحقيقات و فن آوري ، مجامع كانون ها ي فرهنگي و با ميزباني دانشگاه الزهرا برگزار مي شود.

اعظم حسن تقي دبير اين جشنواره گفته است : به علت استقبال دانشجويان از اين جشنواره مهلت ارسال آثار به دبيرخانه پايان ارديبهشت ماه ?? در نظر گرفته شده است ، به گفته ي وي تا كنون حدود صد اثر به دبيرخانه ارسال شده است كه پيش بيني مي شود اين تعداد دو تا سه برابر شود.

اين گزارش حاكي است موضوعات آزاد و ويژه ي اين جشنواره ي ادبي ،  اعتياد و مبارزه با مواد مخدر و قالب آثارو اشعار ، سنتي ، تك بيت ، نو ( حد اكثر بيست واژه ) و طرح ، نيمايي و سپيد است .

 
دانشجويان شاعر مي توانند با نشاني تهران – خيابان انقلاب – چهارراه ولي عصر – كوچه ي شهيد بالاور-  بن بست اول – پلاك 8 مجامع كانون هاي فرهنگي ، هنري دانشجويان كشور – دبيرخانه ي نخستين جشنواره ي تخصصي شعر كوتاه كوتاه دانشجويان كشورمكاتبه كنند .  
 

کد مطلب 171743

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