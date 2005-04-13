اولين روز هفته تئاتر، روز بازيگران است

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" در اين روز انجمن بازيگران خانه تئاتر به اجراي برنامه هاي متنوعي هم چون اجراي تخت حوضي، اجراي حركات نمايشي توسط اسكيت بازان،شاهنامه خواني،نقالي و معركه گيري در خانه هنرمندان ايران مي پردازند.

همچنين در اين روز سالن بتهوون نيز ميزبان اجراي يك قطعه نمايشي، قرائت بيانيه هيأت داوران، گزارش هيأت مديره انجمن بازيگران، گزارش دبير جشن بازيگر و اجراي موسيقي سنتي است.

بنا به اين گزارش ، روابط عمومي خانه تئاتر اعلام كرد: كارگردان مراسم جشن بازيگر ان "مسعود دلخواه" و دبير آن " علي بي غم" است.

لازم به ذكر است، هفته تئاتر از دهم لغايت هفدهم ارديبهشت ماه توسط خانه تئاتر در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود.