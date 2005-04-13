سدهاي دوستي و شيرين دره خراسان شمالي، قطب كشاورزي ايران خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهوري ضرورت تسريع در ايجاد شبكه آبياري نوين در اراضي زيردست سدها را خاطرنشان ساخت و با اشاره به لزوم تامين آب شرب بجنورد بر تسريع در ايجاد شبكه آبرساني به اين شهر تاكيد كرد.

رييس جمهور با بيان در موقعيت توسعه، توجه به مسايل زيست محيطي را بايد منظور كرد، رعايت اصول زيست محيطي در انجام پروژه هاي بزرگ كشور را مايه مباهات خواند.

خاتمي از وزارت نيرو و مجموعه دست اندركاران بخش آب قدرداني كرد و گفت: ما امروز در زمره كشورهايي قرار گرفته ايم كه داراي علم و فن آوري سد سازي هستيم و كارآفرينان و متخصصان ما مي توانند در ساير كشورها در امور سد و نيروگاه فعاليت كنند.

وي گفت: بايد با مديريت صحيح و اميد بخشي به نيروي انساني متبحر، موقعيت شايسته تري براي كشور ايجاد كنيم و مهمترين سرمايه ما در اين باره نيروي انساني جوان، متخصص و كارآمد است.

رئيس جمهور اظهار داشت: هدف ما برخورداري از مردم و نيرومندي كشور است و ما اين راه را با قدرت ادامه خواهيم داد.

خاتمي در پايان ضمن قدرداني از استاندار خراسان شمالي، از مردم مانه و سملغان و نيز اهالي روستاهايي كه در مسير از وي استقبال كردند، تشكر نمود.

وزير نيرو نيز در اين نشست، سال 83 را سالي موفق و پربار براي بخش آب كشور ناميد كه در آن 14 سد مخزني بزرگ به اتهام رسيده است و گفت: در سال گذشته، 96 هزار هكتار شبكه آب رساني و زه كشي به بهره برداري رسيد و اين روند در سال 84 تداوم خواهد يافت.

در اين جلسه، به 10 تن از مديران و مهندسان دست اندركار احداث سدهاي دوستي و شيرين دره لوح تقدير از سوي رييس جمهور اهدا شد.