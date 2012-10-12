ارتباط جایزه نوبل و خوردن شکلات/ تأثیر شکلات در افزایش قدرت مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نتایج تحقیقاتی که در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده، دکتر فرانز مسرلی از بیمارستان روزولت سنت لوک و دانشگاه کلمبیا در نیویورک، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فلاوانول ها در چای سبز و شکلات می توانند به کاهش و یا حتی وارونه شدن زوال عقل کمک کند، ادعایی که ممکن است برخی کارشناسان پزشکی با آن مخالفت کنند.

با این وجو دکتر مسرلی این مسئله که آیا سرانه مصرف شکلات در یک کشور به تعداد جوایز نوبل آن (نشانه احتمالی از عملکرد شناختی یک کشور) ارتباط دارد یا خیر پرداخته است.

این محقق با استفاده از اطلاعات برخی تولید کنندگان شکلات در 23 کشور جهان به ارتباط قوی و شگفت انگیزی رسیده است.

با درنظرگیری جمعیت، سوئیس در مصرف شکلات و دریافت جایزه نوبل در صدر جدول قرار دارد. آمریکا همراه هلند، ایرلند، فرانسه، بلژیک و آلمان در میانه این جدول قرار دارند و انتهای آن چین، ژاپن و برزیل قرار گرفته است.

این تحقیقات تنها جوایز نوبل را تا سال گذشته درنظر گرفته و در آن از اطلاعات جوایز نوبل که این هفته اعلام شد استفاده نشده است.

نکته عجیب اینجاست که سوئد براساس مصرف شکلات و جمعیت خود باید تنها 14 برنده نوبل داشته باشد اما تعداد برندگان این جایزه در سوئد 32 نفر است. مسرلی این احتمال را مطرح داده است که هیئت داوران کمیته نوبل در سوئد تعصب میهن پرستانه ای نسبت به هموطنان خود دارند و یا حتی سوئدی ها نسبت به تأثرات شکلات بسیار حساس هستند به این معنا که حتی یک میزان بسیار کوچک از شکلات بر قدرت شناختی آنها تأثیرگذار است!

این محقق تصدیق می کند که این امر امکان دارد که شکلات عاملی برای باهوش شدن افراد نباشد اما افراد باهوشی که احتمال برنده شدن نوبل در مورد آنها وجود دارد از مزایای شکلات مطلع هستند و بنابراین احتمال مصرف شکلات در آنها بیشتر است.

اسون لیدین رئیس کمیته نوبل شیمی که این تحقیق را ندیده اما از شنیدن موضوع آن بسیار مسرور شده است گفت که به سختی می تواند در این رابطه اظهار نظر کند.

وی اظهار داشت که هیچ رابطه علی و معلولی در این رابطه وجود ندارد، نخستین چیزی که می خواهم بدانم این است که چگونه مصرف شکلات به تولید ناخالص داخلی مربوط می شود.

مسرلی همچنین دوز مصرف شکلات برای تولید یک برنده نوبل دیگر را تخمین زده و اظهار داشت که این میزان را 396.893 گرم برای هر نفر در یک سال اعلام کرده است.

وی همچنین اظهار داشته که سهم خود را این رابطه انجام می دهد و روزانه شکلات می خورد اما اکثراً شکلات تلخ مصرف می کند.