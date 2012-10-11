آموزش استاد شاگردی شرایط استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی را فراهم می کند

حبیب کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روش آموزش استاد شاگردی نوین یکی از روش های آموزش فنی و حرفه ای است که طی آن شایستگی های مربوط به یک شغل از استادکار به شاگرد طی یک دوره آموزش در محل اشتغال استادکار منتقل می شود.

وی با اشاره به اهمیت نظام آموزش به روش استاد شاگردی نوین افزود: در راستای ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوریهای روز و استمرار و تثبیت مشاغل موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی با استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی در توسعه آموزش های مهارتی و در اجرای سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برای استفاده از ظرفیت های آموزشی محیط کار واقعی، آموزش به روش استاد – شاگردی نوین ایجاد شد.

کارگر گفت: روش استاد شاگردی نوین یکی از شیوه های آموزشی است که بسیاری از کشورها از جمله آلمان، ترکیه، ایتالیا و بسیاری از کشورهای منطقه تجربیات خوبی در مورد آن دارند و با کمک این شیوه به نتایج خوبی در بحث اشتغال جوانان جویای کار دست یافته اند.

وی با بیان اینکه روش استاد شاگردی در ایران به زمانهای بسیار طولانی تر بازمی گردد، افزود: وقتی این روش را با ساز و کارهای خوب بومی تلفیق کنیم، می توانیم به شیوه آموزشی جدیدی به نام روش استاد شاگردی نوین برسیم.

کارگر، یکی از نکات مثبت این طرح را استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های بخش خصوصی برشمرد و گفت: ظرفیت های بخش دولتی برای اشتغال بسیار محدود است ضمن اینکه فنی و حرفه ای نمی تواند در تمام شهرستانها و روستاهای استان، مراکز آموزش فنی و حرفه ای ایجاد کند زیرا تاسیس این مراکز نیازمند تجهیزات گسترده و گرانقیمت است و با توجه به منابع مالی موجود، امکان پذیر نیست.

وی عنوان کرد: با استفاده از این شیوه می توانیم در مناطق فاقد مراکز آموزش فنی و حرفه ای با کمک بخش خصوصی آموزش های لازم را به افراد جویای کار و جوانان آن منطقه ارائه کنیم و با این روش عدالت در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر استان برقرار می شود.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه هایی که معمولا نظام های آموزشی دارند، هماهنگی نظام آموزشی با بازار کار است و بسیاری از کشورها با این چالش روبرو هستند که کشور ما نیز جزو یکی از این کشورها است.

وی ادامه داد: در شیوه آموزشی استاد شاگردی نوین نکته مثبت خوبی که وجود دارد این است که آموزش ها کاملا مبتنی بر نیاز بازار کار است زیرا این آموزش ها در محیط کار ارائه می شود بنابراین بخشی از نیازهای جامعه را پوشش می دهد به همین دلیل هیچ فاصله ای بین آموزش ها و نیاز بازار کار وجود ندارد و مهارت آموز در محیط کار واقعی آموزشهای لازم را فرا می گیرد.

کارگر گفت: ضمن اینکه معمولا در محیط های آموزشی فقط مباحث آموزشی برای ارائه خدمت و یا تولید محصول ارائه می شود در حالی که در این روش کارآموز با مهارتهایی که فرد نیاز دارد تا در کار خود از آنها کمک بگیرد، شناخت بازار کار، شناخت مشتریان، نحوه بازاریابی، نحوه تعامل با مشتری و مباحثی از این قبیل آشنا می شود.

کارگر از اهداف دیگر این روش را کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، ارتقای توانمندی های حرفه ای معطوف به نیازهای بازار کار، ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط کار واقعی، هماهنگ کردن آموزش های مهارتی و روزآمد کردن استانداردهای آموزشی با تحولات فنی بازار کارو حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی برشمرد.