  1. بین الملل
۲۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

از سوی وزارت خارجه؛

سفیر روسیه در ترکیه احضار شد

سفیر روسیه در ترکیه احضار شد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از احضار سفیر مسکو در آنکارا توسط وزارت خارجه ترکیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که وزارت امور خارجه ترکیه امروز سفیر روسیه در آنکارا را احضار کرد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روسیه اتهام ترکیه مبنی بر اینکه هواپیمای مسافربری سوریه که از مسکو عازم دمشق بود حامل محموله مشکوک بود را رد و نسبت به این رفتار ترکیه اعتراض کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، شب گذشته دو جنگنده 16-F ارتش این کشور هواپیمای سوری را که از مسکو عازم دمشق بوده وادار به نشستن در فرودگاه آنکارا کرده و ماموران پس از بازرسی و توقیف بخشی از محموله آن، اجازه پرواز مجدد را داده اند.

کد مطلب 1717734

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