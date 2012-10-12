مانور امداد و نجات بستر مناسبی جهت سنجش آمادگیها در زمان وقوع حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی عصر پنجشنبه در مانور آمادگی در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی که با حضور رئیس و اعضای ستاد مدیریت بحران شهریار در محل پایگاه جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چرخه مدیریت بحران شامل سه موقعیت قبل، حین و بعد از حادثه است که در حال حاضر ما در شرایط قبل از وقع حادثه قرار داریم و در این مرحله برنامه ریزی در مورد چگونگی رویارویی با حادثه ضرورت پیدا میکند.



وی عنوان کرد: در مرحله قبل از وقع حادثه، بحث ایجاد آمادگی و پیشگیری از تلفات و آسیبهای ناشی از حوادث مطرح است که به این منظور باید با تجهیز دستگاه های خدماتی و امدادی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین آنها، زمینه لازم برای امداد رسانی به موقع را فراهم آورد.

این مسئول ادامه داد: در این راستا برگزاری مانورهایی از این قبیل، نقش بسیار مهمی در سنجش آمادگی ستاد مدیریت بحران و شناخت نقاط قوت و ضعف آن دارد.

رضایی بیان کرد: با توجه به اینکه مانور امروز بدون هماهنگی و اطلاع قبلی به اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان، برگزار شد، سرعت عمل نیروهای امدادی و انتظامی و حضور به موقع آنها در محل، مطلوب بوده است به نحوی که تمام نیروهای خدماتی وامداد و نجات مورد نیاز، در زمانی بین 5 تا 25 دقیقه در محل مانور حاضر شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار گفت: با بررسی دقیق و کارشناسانه نتایج این مانور، نقاط قوت و ضعف دستگاه های خدماتی وامدادی مشخص خواهد شد که امید میرود با تقویت نقاط قوت و رفع کاستیهای موجود، آمادگی صدردصد برای امداد رسانی در مواقع بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی در سطح شهرستان فراهم شود.