آغاز جشنواره دهم تئاتر دفاع مقدس در یزد/ شهدا هنرمندان اصلی مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دهمین دوره جشنواره تئاتر بسیج استان یزد، بسیجیان و شهدا را بزرگترین هنرمندان عرصه مقاومت، ایثار و شهادت دانست و اظهار داشت: شهدا با هنرمندی تمام جان و دل را فدای حضرت دوست کردند.

غلامحسین دشتی از هنرمندان به ویژه هنرمندان بسیج و هنرمندان عرصه تئاتر خواست: هنر فاخر را با توجه به آموزش‌های دینی و اسلامی به کار گیرند.

رئیس بسیج هنرمندان استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به برنامه‌های دهمین جشنواره بسیج هنرمندان استان یزد اظهار داشت: در این جشنواره شش نمایش در شهرهای یزد و بافق به مدت 25 روز به اجرای عمومی خواهد رفت و علاوه بر هنرمندان، عموم مردم و علاقمندان نیز می‌توانند به تماشای این نمایش‌ها بپردازند.

به گزارش مهر، در این دوره پنج نمایش صحنه ‌ای و یک نمایش خیابانی پذیرفته شده در بخش نهایی جشنواره تئاتر بسیج استان یزد از 20 مهر تا 10 آبان‌ ماه در تالارهای هنر و شرف‌الدین علی یزد و تالار ارشاد بافق به روی صحنه رفته و یک نمایش خیابانی نیز در سطح شهر یزد برای مردم و مخاطبان اجرای عمومی خواهد داشت.

نمایش‌های "کسی زیر سنگ‌ها آواز می‌خواند"، "پناهنده"، "آخرین نامه"، "رحمت" و "زندگی دیگران" نمایش‌ های صحنه‌ ای و "دسته‌ سومی‌ها" تئاتر خیابانی این دوره از جشنواره استانی تئاتر بسیج هستند.

مراسم اختتامیه و معرفی برترین‌های دهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج یزد نیز روز 12 آبان در تالار فرهنگ با حضور هنرمندان استان یزد برگزار خواهد شد.