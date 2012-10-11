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۲۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۱

آغاز جشنواره دهم تئاتر دفاع مقدس در یزد/ شهدا هنرمندان اصلی مقاومت

آغاز جشنواره دهم تئاتر دفاع مقدس در یزد/ شهدا هنرمندان اصلی مقاومت

یزد - خبرگزاری مهر: دهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج در یزد با معرفی شش نمایش امروز با برپایی مراسم ویژه ای در جوار شهدای خلدبرین یزد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دهمین دوره جشنواره تئاتر بسیج استان یزد، بسیجیان و شهدا را بزرگترین هنرمندان عرصه مقاومت، ایثار و شهادت دانست و اظهار داشت: شهدا با هنرمندی تمام جان و دل را فدای حضرت دوست کردند.

غلامحسین دشتی از هنرمندان به ویژه هنرمندان بسیج و هنرمندان عرصه تئاتر خواست: هنر فاخر را با توجه به آموزش‌های دینی و اسلامی به کار گیرند.

رئیس بسیج هنرمندان استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به برنامه‌های دهمین جشنواره بسیج هنرمندان استان یزد اظهار داشت: در این جشنواره شش نمایش در شهرهای یزد و بافق به مدت 25 روز به اجرای عمومی خواهد رفت و علاوه بر هنرمندان، عموم مردم و علاقمندان نیز می‌توانند به تماشای این نمایش‌ها بپردازند.

به گزارش مهر، در این دوره پنج نمایش صحنه ‌ای و یک نمایش خیابانی پذیرفته شده در بخش نهایی جشنواره تئاتر بسیج استان یزد از 20 مهر تا 10 آبان‌ ماه در تالارهای هنر و شرف‌الدین علی یزد و تالار ارشاد بافق به روی صحنه رفته و یک نمایش خیابانی نیز در سطح شهر یزد برای مردم و مخاطبان اجرای عمومی خواهد داشت.

نمایش‌های "کسی زیر سنگ‌ها آواز می‌خواند"، "پناهنده"، "آخرین نامه"، "رحمت" و "زندگی دیگران" نمایش‌ های صحنه‌ ای و "دسته‌ سومی‌ها" تئاتر خیابانی این دوره از جشنواره استانی تئاتر بسیج هستند.

مراسم اختتامیه و معرفی برترین‌های دهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج یزد نیز روز 12 آبان در تالار فرهنگ با حضور هنرمندان استان یزد برگزار خواهد شد.

کارگاه نقد و بررسی هر یک از نمایش‌های صحنه ای پس از آخرین شب اجرای آنها و کارگاه نقد و بررسی نمایش بافق پس از اجرا، روز دوم آبان برگزار می شود.

کد مطلب 1717771

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