لزوم ایجاد فضاهای فرهنگی در بوستانهای شیراز/ کشف پنج کیلوگرم موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار شهردار شیراز و فرمانده انتظامی استان فارس بر ایجاد فضاهای فرهنگی در بوستانهای شیراز با مشارکت شهرداری و نیروی انتظامی تأکید شد.

در این جلسه طرفین در راستای ایجاد مراکز فرهنگی ثابت به صورت دوره ای در تمامی بوستانهای شیراز با حضور نیروهای پلیس و شهرداری اعلام آمادگی کردند.

فرمانده انتظامی فارس در این دیدار خدمت به مردم و شهروندان را عبادت دانست و افزود: اگر خدمت به شهروندان را وظیفه خود بدانیم با تعامل می توانیم مانع معضلات اجتماعی شویم.

سردار سیروس سجادیان با تأکید بر ارج نهادن و تقدیر از خدمات مسئولان اظهار کرد: کسانی که با خدمت صادقانه به مردم رضایت خداوند را برای خود به ارمغان می آورند نامشان برای همیشه جاودان خواهد بود.

وی با بیان اینکه کارهای بزرگ محصول تعامل است و باید مورد توجه تمامی نهادها باشد، بیان کرد: کارهای بزرگ زاییده تعامل بین مسئولان و پرهیز از رقابت و موازی کاری است، هرچند هرکدام از مسئولان در حوزه مدیریتیشان توانمندیهایی داشته باشند زمانی این توانمندی نمود خواهد داشت که عواید مناسبش برای شهروندان در اولویت باشد.

فرمانده انتظامی استان فارس جمع آوری منقلخانه ها را حاصل یک تعامل منطقی و برنامه ریزی شده میان نیروی انتظامی فارس، شهرداری شیراز و دادگستری استان اعلام کرد و افزود: شادی و نشاطی که در این راستا به دلیل امنیت ایجاد شده، در میان شهروندان به وجود آمده را با هیچ معیار مادی نمی توان قیاس کرد.

سردار سجادیان راه اندازی مراکز مشاوره و ایجاد فضاهای فرهنگی با مشارکت نیروی انتظامی و شهرداری را بسیار کاربردی در راستای ایجاد فضای شادی و نشاط در بین خانواده ها توصیف کرد و گفت: انتظامی فارس برای فعالیت در این مراکز آمادگی کامل دارد.

وی همچنین با اعلام آمادگی برای ساماندهی مراکز معامله خودرو، موتور سیکلت و دست فروشان که در حال حاضر در مکان های غیرمجاز فعالیت دارند بیان کرد: سیاست پلیس برای برخورد با معضلات اجتماعی که منظر شهری را دچار نازیبایی می کنند روشن و عملیاتی است.

فرمانده انتظامی فارس با اعلام آمادگی برای اجرای طرح زوج و فرد در محدوده طرح ترافیک، تأکید کرد: در بحث حمل و نقل وترافیک شهری سیاستگذار شورا، انتظامی و شهرداری و مجری نیروی انتظامی خواهد بود و نیروی انتظامی در انجام ماموریتهایی که در راستای خدمات شهری صورت می گیرد و در سقف سازمانی این نیرو است آماده هرگونه همکاری با شهرداری است.

در ادامه شهردار شیراز با بیان اینکه تعامل بین دستگاه های مختلف زمینه ساز رضایتمندی شهروندان است، اظهار کرد: توسعه همه جانبه شیراز در افقهای پنج ساله و 10 ساله در حال تدوین است که نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها بویژه نیروی انتظامی در این باره با ارائه راهکارها و برنامه ریزی هستیم.

علیرضا پاک فطرت با تأکید بر اجرای به موقع طرح محدوده ترافیک با اولویت زوج و فرد، حمایت تمامی بخش ها و دستگاه های تأثیرگذار در این باره را خواستار شد و افزود: دیدگاه شهرداری در مباحث مختلف بویژه ترافیک ارتقای فرهنگ شهروندی و تغییر رفتارهای ترافیکی است.

وی افزود: اجرای کارهای بزرگ مانند محدوده ترافیک سختی های خود را دارد که با حمایت عوامل مؤثر یعنی پلیس، شهرداری و شهروندان فهیم شیراز و تمامی علاقه مندانش در استان و کشور که به شیراز سفر می کنند بدون هیچ نقیصه ای قابل اجراست.

کشف 5 کیلوگرم موادمخدر در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف پنج کیلو گرم تریاک از یک دستگاه خودروی سواری در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ کرامت الله شیخی در این خصوص توضیح داد: ماموران یگان امداد شهرستان دراجرای طرح ارتقا و امنیت اجتماعی و مبارزه با توزیع کنندگان موادمخدر اقدام به ایست وبازرسی در مبادی ورودی وخروجی شهرستان کرده، و در این راستا به یک دستگاه خودرو پژو 405 مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی اظهار کرد: پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن مقدار پنج کیلو گرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم بید افزود: در این رابطه فردی به نام "م – الف" دستگیر شد.

کشف 84 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در داراب

فرمانده انتظامی شهرستان داراب از کشف 84 هزار و 600 نخ سیگار خارجی قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین دیندارلو گفت: دراستای مبارزه با قاچاق کالا ماموران انتظامی داراب موفق شدند در بازرسی از پنج باب مغازه سیگار فروشی مقدار 86 هزار و 600 نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کنند.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از برنامه های قابل توجه پلیس است اظهارکرد: بر همین اساس فرماندهی انتظامی شهرستان داراب برنامه های قابل توجهی برای برخورد با قاچاق کالا دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: در این رابطه چند قاچاقچی به نامهای "ع - د"، "ج - ب"، "د -ع"، "ی –ر" و "الف –الف" شناسایی و دستگیر شدند.