به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرمانداری بستک از تخصیص اعتبار دو میلیارد و 520 میلیون ریال جهت اجرای پروژه های عمرانی و فعالیت بودجه دهیاریهای این شهرستان خبر داد.

فلکناز دهقانی اظهارداشت: توزیع اعتبارات پروژه های عمرانی از محل بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ یک میلیارد و 740 میلیون ریال به دهیاریهای شهرستان به منظور اجرای پروژه های عمرانی اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار جهت بهسازی معابر روستایی، روشنایی معابر، پارک و بوستان، پسماند روستایی و... در نظر گرفته شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک همچنین از توزیع اعتبار 780 میلیون ریال جهت کمک به فعالیت بودجه دهیاریها از محل اعتبارات تبصره سه ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده به دهیاریهای شهرستان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبار به دهیاری‌ها که منتخب شوراهای اسلامی روستاها هستند می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط عمرانی روستا و انگیزه ساکنان محل در تداوم سکونت در روستا داشته باشد.

دهقانی از دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در روستاها یاد کرد و گفت: دهیاران باید به عنوان مجریان سیاست های دولت با سعی و تلاش مضاعف درراستای آبادانی و عمرانی روستاها کوشا باشند.

سرپرست فرمانداری بستک گفت: دهیاران باید با دقت عمل بیشتر کار نظارت بر ساخت و ساز درروستاهای را تحت نظر داشته باشند و ضمن نظارت دقیق حافظ اراضی ملی وکشاورزی بوده و اجازه ساخت و سازهای غیر مجاز در این اراضی را به سودجویان ندهند.

گفتنی است شهرستان بستک دارای 47 دهیاری مصوب و فعال است که در زمینه عمران روستایی به فعالیت می پردازند.

هنرمندان نقش مهمی در مقابله و خنثی سازی هجمه های دشمنان دارند

سرپرست فرمانداری بستک با بیان اینکه دشمن امروزه برای نابودی فرهنگ و هنر ایران اسلامی برنامه ریزی کرده است گفت: هنرمندان نقش بسزایی در مقابله و خنثی سازی تهاجم همه جانبه دشمنان دارند.

فلکناز دهقانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان در شهرستان بستک اظهار داشت: بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان، از 18 تا 21 مهرماه با حضور 9 گروه در مجتمع فرهنگی هنری بستک برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان بستک به لحاظ فرهنگی غنی و از پیشینه بسیار خوبی برخوردار است افزود: این اتفاق بزرگ هنری باعث ایجاد جهش در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان بستک شده است و می تواند سرفصل جدیدی در گسترش ظرفیت های فرهنگی و هنری شهر ستان باشد.

سرپرست فرمانداری بستک تصریح کرد: هنر تئاتر زبان گویای جامعه است زیرا می‌توان از طریق هنر به هر چیز غیرممکنی در جامعه فرهنگی دست یافت.

دهقانی افزود: یک تئاتر خوب باید پیام خوب و مثبتی داشته باشد و اثر تئاتر از فیلم و سینما بیشتر است زیرا بیننده این اثر را چهره به چهره می بیند و تأثیر گذاری آن نیز بیشتر است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک خاطرنشان کرد: انتقال تجارب از سوی هنرمندان به یکدیگر و کسب تجربیات بهتر و بیشتر برای ارائه کارهای غنی از مهمترین مباحثی است که از طریق برگزاری جشنواره حاصل می‌شود.

وی هنرمندان را به هوشیاری در مقابل هجمه های دشمنان توصیه کرد وافزود: دشمن امروزه برای نابودی فرهنگ و هنر ایران اسلامی برنامه ریزی کرده است و هنرمندان نقش به سزایی در مقابله و خنثی سازی این تهاجم همه جانبه دشمنان دارند.