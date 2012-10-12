شش هزار واحد مسکونی در روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در اولویت بازسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از روستای زلزله‌زده "هفتد‌ران"، از توابع شهرستان هریس در جمع خبرنگاران گفت: اسکلت هفت هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده ورزقان، اهر و هریس به اتمام رسیده که بیش از هزار و 500 واحد از این خانه ها در روزهای آینده تحویل مردم زلزله‌زده می‌شود.

وی افزود: روند بازسازی در مناطق زلزله زده مطلوب است و دولت تا آخرین واحد خانه های دائمی و فصل را خواهد ساخت.

نیکزاد با اشاره به فعالیت خوب پیمانکاران گفت: هم اکنون بیش از 14 هزار واحد در روستاهای زلزله‌زده در دست ساخت است که شش هزار کانکس نیز به عنوان انباری مستقر شده که در موارد اضطراری برای اسکان موقت نیز قابل استفاده است.

وی تصریح کرد: با دستور رئیس ‌جمهوری، سه هزار واحد دائمی پیش ساخته در روستاها در مرحله نصب است و بقیه نیز به تدریج و با سرعت نصب می‌شود.