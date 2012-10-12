به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ تکواندو اعلام کرده که دو تیم جدید برای حضور در رقابت‎های لیگ برتر تکواندو اعلام آمادگی کرده‌اند. با این وجود به دلیل پایان مهلت ثبت نام هیچ تیم دیگری نمی‌تواند به جمع تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها اضافه شود.

اواخر هفته گذشته خبر حضور استیل البرز در رقابت‌های لیگ برتر منتشر شد و روز گذشته جوانه که حضوری موفق در ادوار گذشته لیگ داشته برای شرکت در فصل جدید این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده است.

محمد کرمی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قرار است اوایل آبان‌ماه رقابت‌های لیگ برتر با حضور هفت تیم آغاز شود. تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری بندرعباس، قوامین ناجا، مس کرمان، سایپا، ملی حفاری ایران و گاز فجرجم تیم‌های هستند که در مهلت مقرر ثبت نام خود را نهایی کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد تیم جدیدی به این رقابت‌ها اضافه شود باید شرایط آن را فراهم کنیم. روز شنبه هیات رئیسه فدراسیون تشکیل جلسه خواهد داد و در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

در شرایطی که سال‌های قبل رقابت‌های لیگ برتر با تیم‌های بیشتری برگزار می‌شد و در فصل جدید هم برخی چهره‌های سرشناس هنوز تیم‌های خود را انتخاب نکرده‌اند می‌توان پیش بینی کرد که حضور این دو تیم در لیگ برتر قطعی است.