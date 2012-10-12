خبرنگاران گلستان مروج استاندارد باشند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی عصر پنجشنبه در نشست خبری در هفته استاندارد در گلستان افزود: اگر خواهان ارتقاء جامعه خود از نظر نظم و نظافت شهری و رفتارهای اجتماعی هستیم باید استانداردها را رعایت کنیم.

وی با بیان اینکه دستیابی به اهداف متعالی استاندارد نیازمند پذیرش آن در جامعه است، خاطرنشان کرد: خبرنگاران بهتر از هر قشر دیگری می توانند رعایت استانداردها را در جامعه نهادینه کنند.

به گفته وی، مرگ و زندگی انسانها به استانداردها بستگی دارد، گاهی ممکن است نادیده گرفتن استاندارد در بخشهای حیاتی جامعه موجب مرگ و گاهی رعایت آنها موجب تداوم حیات انسانها شود.

مدیرکل استاندارد استان گلستان با بیان اینکه با رعایت استانداردها، نظم در جامعه برقرار می شود، گفت: برای برقراری نظم در جامعه باید فرهنگ رعایت استانداردها در جامعه نهادینه شود.

قلیچ لی تاکید کرد: خبرنگاران به واسطه ارتباط نزدیکی که با جامعه دارند و پل ارتباطی دولت و جامعه هستند می تواند در تحقق اهداف متعالی استاندارد نقش موثر ایفا کنند.