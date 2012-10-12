جامعه از استانداردهای تربیت اسلامی فاصله گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه پنجشنبه در دیدار مدیرکل و کارکنان اداره کل استاندارد استان گلستان فزود: نگاه غرب به انسان فقط مادی است و همین نگاه موجب سقوط انسان می شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس استانداردهای اسلامی، انسان باید با عبادت پروردگار که تجلی ان نماز است، لخظه به لخظه به او نزدیک شود.

به گفته وی، متاسفانه بعضی ها نماز را تحمیل می دانند، در حالی که نماز وسیله ای برای عروج انسان است.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رعایت حجاب، استانداردی است که پروردگار برای زنان قرار داده، ادامه داد: حجاب به زن شخصیت می دهد و موجب پیشرفت او می شود.

آیت الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شخصیت انسان در دوران کودکی شکل می گیرد، تاکید کرد: از همان دوران باید به کودک اموخت که در زندگی و رفتارهای اجتماعی خود استاندارد داشته باشد تا به عنوان یک موجود معتدل و کامل در جامعه حضور یتبد.

وی خانواده را از نگاه اسلام، محلی برای کسب آرامش انسان دانست و گفت: شخصیت دادن به فرزند و محبت به او به اندازه ای که مانع استقلال وی نشود و شیوه زندگی را به او بیامورد، همواره مورد تاکید اسلام است.

به گفته وی، 50 درصد شخصیت انسان در دوران کودکی و در فضایی آکنده از تعالیم اسلامی شکل می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان با بیان اینکه استاندارد در فرهنگ اسلامی، گسترده است، تاکید کرد: اگر استانداردهای اسلامی نبودند ذات اقدس الهی انسان را خلق نمی کرد.

رعایت استانداردها مختص قشر خاصی از جامعه نیست

مدیرکل استاندارد استان گلستان، رعایت استانداردها را مختص قشر خاصی از جامعه ندانست و تاکید کرد: همه اقشار جامعه ملزم به رعایت استانداردها هستند.



منصور قلیچ لی افزود: حوزه کاری استاندارد وسیع است و همه ابعاد زندگی استان را دربر می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حوزه کاری استاندارد وسیع است و کالاهای مشمول استاندارد از 650 قلم به 10 هزار قلم افزایش یافت.



به گفته وی، تکریم تولیدکنندگان یکی از راه های ترویج استاندارد است و به همین منظور در مراسمی با حضور مسئولین استانی و سازمان ملی استاندارد ایران از تولیدکنندگان کالاهای باکیفیت در استان گلستان تجلیل می شود.



دبیر شورای استاندارد استان گلستان با اشاره به تغییر نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور به سازمان ملی استاندارد ایران و انتزاع آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال به نهاد ریاست جمهوری گفت: از جمله دلایل این کار گستردگی حوزه کاری استاندارد در بخش صنعت و معدن و سایر بخشها بوده است.



قلیچ لی با بیان اینکه باقیمانده سموم کشاورزی موجب بروز انواع بیماری های سرطانی می شوند، از برگزاری جلسات با سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور یافتن راه کارهایی برای اصلاح الگوی مصرف سموم کشاورزی و کنترل باقیمانده سموم در حد مجاز برای محصولات کشاورزی خبر داد.

به گفته وی، نمازجمعه بهترین فرصت برای ترویج استاندارد در چارچوب آموزه های دینی است.